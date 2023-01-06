足總盃　東方火併港會爭入4強

「足總盃」8強周六（7日）上演壓軸大戰，東方與港會於旺角大球場交鋒，爭奪最後一個4強席位。於賽事首度登場的東方，將力爭繼2020年捧盃後，再衝擊冠軍寶座；於首圈淘汰晉峰闖關的港會，則希望更進一步，為球隊2023年第一擊響頭炮。（無綫電視85台周六晚上6時直播）

東方過去曾5度奪得「足總盃」冠軍，包括2020年於決賽以2比0擊敗富力R&F封王。上場東方於2023首戰以1球小勝香港U23，惟主教練盧比度（Chino）指出球隊各方面表現仍需要改善。今季首次與港會交手，Chino形容對手屬今季一大驚喜，東方形勢上未必佔優：「港會不斷贏波已經脫胎換骨，表現唔講得笑，我哋尤其需要提防對手嘅高波戰術。」好消息是高素巴耶夫停賽刑滿，有望復出為東方鎮守後防。

至於早前加盟的守將鐘樂安（Leon），至今為東方上陣兩次，Leon表示與一班新隊友已打成一片，融入毫無難度。港會踢法硬朗，但曾於蘇格蘭聯賽效力的Leon，就表示不會畏懼：「蘇格蘭聯賽出名踢法硬淨，過往無論喺高波或地波攻勢，作為後衞嘅我都要去面對，今場無論如何，我都有信心可以阻到對手擺個波入網。」

港會上場「菁英盃」5比1大破深水埗，不過主教練東尼咸美頓（Tony）未有對今場抱太大期望，指東方為傳統強隊，自然備受看好，只求港會可以放開懷抱應戰：「東方班費多啲，球員質素又好啲，自然有好多人都覺得佢哋會贏，所以我哋今場唔會有包袱，盡力發揮就可以，希望攞到理想結果。」門將費查今場可回歸正選，Tony謂他的復出，令其他球員信心有所提升，對球隊非常重要。然而，上場擔正的里奧、溫俊及莊馬仕，有可能悉數缺陣。

翼鋒汪雙財就指對方攻擊球員質素高，球隊務必集中防守，盡力在1場過的淘汰賽創造驚喜：「始終盃賽係1場過，希望盡力走得更遠，同埋東方實力絕對比我哋強，相信壓力喺佢哋度。」「阿財」又表示球隊要小心提防「雙槍將」黃皓雋，覺得這位年輕鋒將質素極高，能夠產生極大威脅。

【兩隊預告直播陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.亞歷斯祖 4.鐘樂安 3.高素巴耶夫 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 6.胡晉銘 27.馬高斯

前鋒：10.蔡立靖 9.巴杜姆 23.孫銘謙

港會

門將：1.費查

後衞：12.周子謙 88.菲杜化 4.杜國樑 20.蕭嘉明

中場：17.汪雙財 32.峇夏比 10.安高沙 19.李小恆

前鋒：25.基奧 30.福保羅