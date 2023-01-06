港拳手搏盡　潘啟情想挑戰職業　楊曉茹1日半減3公斤

由香港拳擊總會主辦的拳賽「終極激鬥」（UEF）香港站周五（6日）於灣仔修頓場館舉行，香港代表主場大戰北馬其頓、蒙古及柬埔寨之歐亞精英，其中前職業拳手潘啟情於51公斤級別4：1擊敗蒙古的Orkhontungalag Unubold，贏得業餘賽首勝。

26歲的潘啟情（Raymond）自2019年不敵中國拳手李翔失落世青冠軍再戰海外對手，今次於51公斤級迎戰23歲蒙古拳手Orkhontungalag Unubold。Raymond首回合即與對手埋身肉搏，惟對手速度、力量兼備，港將吃了幾記重拳。次回合Raymond展開猛烈攻勢，打出不少組合拳，第3回合更加「打爆」對手右眼角，最終裁判以4：1判他獲勝。

「短短3個回合，都幾難打。」潘啟情表示，今場首回合未能跟上對手節奏，一度陷入苦戰：「我以為自己有十回合、打過世界冠軍的經驗，會較容易適應，但對手打過3、4屆亞錦賽，無論速度和力量都比我強，首回合好像腦和身體都未跟到他，吃了不少苦頭。」這是Raymond第二次代表香港出賽，他坦言初次表現太差，今次好想表現更好：「青少年時期曾代表香港出賽，但自己體能完全不足以應付，最終兩人參賽下得銀牌，輸得好核突，所以一直都沒有提起。今次有種回歸初衷的感覺，好開心將教練Jake所教的發揮出來，加上主場觀眾支持下，讓我可以咬緊牙關拚到最後一刻。」他透露，完成今站賽事後將重返職業賽場，暫未決定將到泰國或菲律賓比賽。

除潘啟情之外，另一香港男子代表Taqdeer Singh亦獲勝仗，以5：0擊敗蒙古的Choijilsuren Burenduuren。至於賽事唯一香港女拳手楊曉茹，在54公斤級賽以4：1力挫蒙古代表Sodon-OD Binderya。楊曉茹（Ruru）是香港唯一有WBC職業排名的女拳手，她賽後表示，「賽前3日才收到邀請頂替另一位拳手上陣，花了1日半時間減3公斤。」Ruru比賽期間滿面笑容，似乎毫不畏懼對手的攻擊：「我的打法是不求點數，追求KO對手。通常比賽時我就會腎上腺素飆高，愈打愈興奮！今次主場比賽好開心，完成比賽之後我會回到職業賽場，2月出戰泰國賽，爭奪亞洲洲際金腰帶，希望大家繼續支持。」