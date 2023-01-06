曹星如闊別4年再主場出戰　擊敗蒙古選手

「神奇小子」強勢回歸！曹星如周五（6日）出戰香港拳擊總會主辦的拳賽「終極激鬥」（UEF）香港站比賽，在57公斤級賽事大戰蒙古拳手畢貢賽汗(Kharkhuu Bilguunsaikhan)，最終裁判一致裁定曹星如獲勝，有助備戰杭州亞運。賽後，曹星如多次感謝香港人支持，感嘆：「我不再是小子了，但我希望保持當日的初心，以前的那團火，繼續拚！」

曹星如（Rex）繼2018年尾「終極激鬥」之後再度主場出擊，今晚於修頓場館壓軸登場，受到觀眾熱烈歡迎。2022 年世界排名33位的曹星如今場的對手畢貢賽汗屬速度型拳手，首回合多次閃過Rex的攻擊，不過曹星如經調整後，表現更加上力，打出不少組合拳擊中對手，最終裁判一致裁定曹星如獲勝。

曹星如繼7月IBA國際拳擊錦標賽科威特站獲得銅牌後再獲勝仗，屬兔的他不忘「拜個早年」：「今次蒙古集訓效果很好，改善很多細節問題。多謝大家這些年來依然支持我，下一個比賽如無意外應該是世錦賽，我會繼續努力，新一年祝大家身體健康！」去年Rex在東奧運亞大區資格賽打入8強，惜距離奧運資格差一場勝仗，他坦言未來希望再爭奧運資格：「我在過去幾場國際賽表現非常之差，每次都像考試『發台瘟』一樣，未能將訓練所學的發揮出來。我曾經有一年時間感到很迷惘，像走進一個樽頸位，每次比賽都想太多，打得很保守，今次希望在香港主場可以打好一點。」

Rex有感港隊水平提升不少，昐望未來能有更多成員加入出戰國際賽：「我們出戰國際賽通常只得一、兩個，但其他國家隊有2、30人，希望香港拳手不要放棄，未來一起代表香港出賽。」