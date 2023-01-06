轉戰美職16年　碧咸狂賺5億美元

曼聯早前宣布賣盤，各路財團蠢蠢欲動，當中包括曼聯出身嘅碧咸，報道指碧咸喺美職撈得風生水起，名下球會國際邁亞密市值接近6億美元，而且收購曼聯一事上，好多財團都希望同碧咸合作，可見其江湖地位。

有傳媒回顧，碧咸喺美職嘅起點，就係2007年離開皇馬，轉投洛杉磯銀河，當年佢年薪由2000美元大減至650萬美元，不過原來同銀河嘅合約內容，係包括球會收入分成，碧咸押上自己影響力，結果賺大錢，由2007至2012年期間大賺2.55億美元。

在銀河效力期間，碧咸與美職賽會簽下協議，就係退役後能以2500萬美元低價收購一支美職球隊，而呢段時間美職規模每年暴漲，入座率同贊助費水漲船高，現時美職「入場費」為3.25億美元，碧咸以2500萬美元成為國際邁亞密班主，先大賺一筆。

碧咸未來幾年將會繼續擴充國際邁亞密，傳聞將於2024年簽入美斯，如果成事，美職格局將進一步提升，若然再同財團合作成功收購曼聯，球壇大亨都有得佢做。