希斯基：哀兵之戰　麥克阿瑟秤先

我的前球會紐卡素噴射機今季表現大起大跌，近5場聯賽錄得2勝3負，不過今仗對手FC麥克阿瑟也不見得比他們好，最近的表現也有些不穩。

我認為紐卡素噴射機缺乏集中力，影響球隊表現。看來當他們取得一場勝仗後，下一場賽事就會失去了集中力，展示出球隊缺乏爭勝心態。頂級球隊往往於獲勝後，便會立即部署如何取得下一場勝仗，但我認為紐卡素噴射機在獲勝後，往往都會在下一仗掉以輕心。

FC麥克阿瑟上輪聯賽從西悉尼流浪者慘輸0:4，但我依然相信他們今季的整體表現相當不錯。他們擁有一位新上任兼領軍經驗尚淺的領隊約基，我認為他帶隊表現出色，成功帶領球隊目前排在聯賽榜前5位置。

約基將會從失敗中學習，開始明白到甚麼時候需要踢得較為保守，甚麼時候需要進攻，預期FC麥克阿瑟在今季餘下的賽事中繼續取得進步。

如果FC麥克阿瑟想重返勝軌的話，格力洛尼需要擔任重要的角色，事關他於右路能夠製造威脅，而近3仗一共攻入3球的阿拉保利，將會是前線的危險人物。

我當然也希望阿拉保利的格魯吉亞同鄉、如今效力我前球會紐卡素噴射機的米科達迪斯亦可終結入球荒，事關他近4仗都沒有入球進帳呢！可惜的是，我認為FC麥克阿瑟最終可取得今場賽事的勝仗。