拉舒福特創造3球　曼聯7連勝

周六(7日)凌晨英格蘭足總盃第3圈，曼聯繼續「魔性澎湃」，主場以3比1擊敗愛華頓，各項正式賽事錄得7連勝，晉級第4圈。紅魔鬼前鋒拉舒福特狀態勇猛，創造3個入球，包括1入波、1助攻及令對手擺烏龍，踢出球王級水準。

雖然踢盃賽，但曼聯仍然強陣出擊，開波4分鐘就領先，拉舒福特左路個人突破之後，斜傳去遠柱，安東尼馬菲奧斯飛剷入空門，其後安東尼馬迪爾亦有1次射門僅貼柱出界。

曼聯錯失拉開紀錄機會之後，14分鐘門將迪基亞更出現罕見錯誤，佢原本已封好近柱，但竟然被對手毫無威脅嘅傳中波「通坑渠」，令愛華頓中堅高亞迪「執雞」撞入空門扳平1比1。

不過換邊後冇耐，高亞迪由英雄變罪人，解圍失誤，將拉舒福特嘅傳中波踢入自己龍門擺烏龍，令愛華頓再次落後。雖然「拖肥糖」之後有迪馬雷格雷勁射入網，但因為越位，被判無效。

戰至補時，後備上陣嘅曼聯新星加拿祖殺入禁區，被對手賓葛菲特踢跌，球證吹罰12碼，拉舒福特主射入網，為紅魔鬼奠定3比1勝局。拉舒福特成為自2012年4月朗尼之後，首位連續7場主場有波入嘅曼聯球員。

單計世界盃之後5場比賽，「福仔」每場都有波入，合共轟入5球及2次助攻，成為曼聯復甦嘅支柱人物。