艾卡華斯因傷缺席澳網　「一哥」位隨時冇埋

澳洲網球公開賽還有一周開打，世界「一哥」西班牙的艾卡華斯周六在個人社交平台宣布因傷缺席這個年度首個大滿貫，放棄爭逐，隨着他退賽令爭取衞冕兼世界排名第2的拿度，將成為澳網男單的頭號種子，更有機會再次登頂。

「我備戰賽季原本做得很好，但因訓練中一個不自然的動作導致受傷，拉傷了右腿的半膜肌，我很努力為澳網準備，但遺憾地我無法參加墨爾本網典賽及澳網；這是艱難的決定，但我希望盡快恢復及展望，2024澳網再見！」19歲的艾卡華斯在過去兩季迅速彈起，去年7次躋身ATP決賽並贏得五個冠軍，包括美網及邁阿密和馬德里兩個大師賽錦標，而令他更成為ATP史上最年輕的世界第一及最年輕的年終「一哥」。

不過，他自美網後受到傷患困擾，甚至退出了年終賽及台維斯盃，至今已經幾個月，而這位西班牙新星在澳網退賽，令外界聯想到「美網魔咒」，過去多位球手在美網捧盃後都遇上傷病、狀態低迷、排名下滑等問題，就如2021年女網冠軍英國的華度加奴、日本的大坂直美，男單盟主就由博迪奧到拿度，再去到麥維迪夫都在捧走美網後遇上不同問題。

艾卡華斯的退賽，令西班牙的拿度將被列為澳網男單頭號種子，而艾卡華斯的缺席亦令世界「一哥」之位再掀爭奪戰，包括拿度、重返澳網戰場的祖高域及挪威新星魯特與希臘的西西帕斯等，都有機會透過澳網在世界排名登頂。