英足盃早場 睇熱刺樸茅大演入球騷
2023年01月07日 13:00
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(Getty Images)
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英足盃第3圈頭場，熱刺主場迎戰甲組仔樸茨茅夫。熱刺除咗爭前4，盃賽都係佢哋嘅射程範圍，啱啱周中大炒水晶宮，梗係食住個勢喺英足盃發圍，事實上熱刺近4次英足盃對非英超球隊都唔留手，3次開4球或以上，今場放心捧3.5球入球大。（無綫myTV SUPER周六晚8時30分直播）
干地手執一副好牌，有哈利卡尼、孫興民、基斯甸羅美路同洛里斯等，前中後3線實力平均，除咗歐聯入場券，都希望可以打破自2008年奪得英聯盃後15年嘅錦標荒。事實上干地都重視足總盃，上季半途執教熱刺入到16強，之前佢帶車路士，更於2017年及2018年兩度打入決賽，並於2018年稱王。
樸茨茅夫有望偷雞入波
熱刺世盃後近況轉好，周中以4比0大破水晶宮，今場英足盃係球隊食住上嘅好機會，熱刺近4次英足盃對非英超球隊都唔留手，3次開4球或以上，2019年更曾作客大勝燦美爾7比0。不過熱刺後防出現問題，近11場正式賽事10場有失波，而且全部失兩球或以上，樸茨茅夫或者有機會偷雞入番一粒，主W乏味轉捧3.5球入球大。
直播表
周六2:00pm 澳職 中岸水手 Vs 阿德萊德聯
無綫myTV Super
周六2:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 威靈頓鳳凰
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周六4:45pm 澳職 墨爾本城 Vs 西部聯
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周六8:30pm 英足盃 熱刺 Vs 樸茨茅夫
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周六8:30pm 英足盃 水晶宮 Vs 修咸頓
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周六8:30pm 英足盃 基寧咸 Vs 李斯特城
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周六10:00pm 意甲 費倫天拿 Vs 薩斯索羅
Now 638
周六11:00pm 英足盃 黑池 Vs 諾定咸森林
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周六11:00pm 英足盃 般尼茅夫 Vs 般尼
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周六11:00pm 英足盃 侯城 Vs 富咸
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周六11:00pm 英足盃 米杜士堡 Vs 白禮頓
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周六11:15pm 西甲 維拉利爾 Vs 皇家馬德里
Now 632、Viu TV 96、Now 611
周日1:00am 意甲 祖雲達斯 Vs 烏甸尼斯
Now 638
周日1:30am 西甲 馬略卡 Vs 華拉度列
Now 632
周日1:30am 英足盃 賓福特 Vs 韋斯咸
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周日1:30am 英足盃 高雲地利 Vs 域斯咸
無綫myTV Super
周日2:00am 英足盃 錫周三 Vs 紐卡素
無綫數碼頻道85
周日3:45am 意甲 蒙沙 Vs 國際米蘭
Now 638
周日4:00am 西甲 愛斯賓奴 Vs 基羅納
Now 632
周日4:00am 英足盃 利物浦 Vs 狼隊
無綫myTV Super