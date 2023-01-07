ABL香港東方對騰飛之獅　麥洛連：將是一場激烈硬仗

東南亞籃球邀請賽（ABL）新加坡站，香港東方險勝澳門黑熊後將於今晚（7日）迎戰榜首球隊新加坡騰飛之獅，力爭3連勝！（香港國際財經台76台、HOY資訊台78台、有線661及601台周六晚8時直播）

香港東方時隔3年再戰ABL，全新陣容令人眼前一亮，3名外援巴錫、麥洛連和托查摩利路斯表現對辦，並與本地球員極速建立默契，助東方首場大勝泰國曼谷老虎31分。不過，東方上仗面對澳門黑熊迎來更大考驗，兩軍一度拉鋸，東方更在第3節一度進攻失靈，被對手反超前至60比57，幸得巴錫及時挺身而出，決勝節包辦東方最後7分，助球隊以81比75驚險取得兩連勝。

美籍後衞巴錫克服時差問題，狀態漸入佳境，上仗轟4記三分，攻入全隊最高24分。至於「雙雙機器」麥洛連亦延續高效表現，貢獻17分及12個籃板，攻守兼備。東方今仗對手新加坡騰飛之獅賽前同樣兩連勝，分別以84比82及111比69擊敗馬來西亞森美蘭金群利和泰國曼谷老虎。值得一提的是，騰飛之獅的美國後衞Kentrell Barkley近兩戰合取69分15籃板11助攻，將成東方最大威脅。東方中鋒麥洛連預料這場會是一場激烈硬仗：「這是他們久違的主場賽事，一定會打出花火來迎接球迷。」

今日賽程

香港東方 Vs 新加坡騰飛之獅賽事資料

地點：新加坡OCBC體育館

時間：晚上8時