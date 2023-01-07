歐陽耀冲足校開張　冀以日式教法助學員發展

由前港隊成員歐陽耀冲主理的足球學校，周六（7日）於太子界限街遊樂場足球場舉行開幕儀式，並邀請多位在本地球壇效力的日籍球員，包括一對標準流浪日本外援神田夢實及林遼太到場教波。「歐冲」表示希望讓學員接觸到日本足球訓練方式之餘，亦能幫助有能力的球員，日後去到日本或其他國家外闖。

是日活動吸引逾20位小朋友在家長陪同下到場參與，身穿足校制服現身的「歐冲」，以及幾位在本地聯賽效力日本球員，包括林遼太、神田夢實及岡本玲仁，一齊親身落場教波。對於足校的教學模式，「歐冲」表示希望讓學員接觸到日本青訓理念：「想令大家接觸到日本足球，見香港都比較少呢啲機會，我哋係跟日本嗰套，再融入香港嘅情況。」

「歐冲」表示早有成立足校的構思，並認為外流日本的經歷，能夠幫助足校提升認受性，笑言不介意成為「生招牌」。談到收生準則，「歐冲」透露現階段足校主要招攬4至10歲學員，希望從小向球員灌輸正確觀念。此外，他表示日後更有計畫安排球員外流：「如果有好嘅球員，我哋可以安排佢哋到當地球會試腳，或者安排球隊去集訓。」

「歐冲」於2021年加盟日丙球隊Y.S.C.C.橫濱，惟至今仍未獲得出場機會，對此他表示：「可能自己唔夠好，畢竟之前冇喺日本踢過比賽，要教練信任我係唔容易。」他提到要與當地巴西等地外援爭奪出場機會困難重重，但能夠接觸到高水平訓練仍然非常開心，直言收穫良多。「歐冲」表示與Y.S.C.C.橫濱已經完約，對於未來去向，這位現年33歲港將透露正與其他當地球會洽談加盟事宜，並表示會爭取繼續日本外流之旅：「因為我未有機會出場，希望踢到有機會落場為止。」