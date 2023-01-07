C朗效應！艾納斯官方IG粉絲破千萬勁過國米

C朗加盟沙特嘅艾納斯，成為近排球壇嘅焦點之一，呢位葡萄牙球星令本來冇乜人關注嘅沙特聯賽，成為球迷關注嘅賽事，更加令艾納斯呢支球隊人氣急升，由宣布C朗加入佢哋球隊後，啱啱一星期，球隊嘅社交平台粉絲以萬倍急升，艾納斯嘅Instagram已經突破1000萬粉絲，C朗嘅魔力確實厲害。

以破歷史年薪加盟嘅C朗，獲得球會高度重視，因為呢位超級球星成為了球隊艾納斯及沙特阿拉伯聯賽嘅宣傳大使，引來全球矚目，自從官宣C朗加盟，每一個關於C朗嘅POST平均都有過百萬Like，而C朗拿着艾納斯球衣嘅第一相，更有超過300萬Like，比起球隊過往嘅Post，以10倍計嘅增長。

由於C朗還未正式註冊，所以周五嘅比賽未能上陣，但球隊嘅官方IG嘅粉絲已不斷上升，截止周六（7日）中午，已經有超過1000萬人關注，呢個數字已經多過意甲盟主國際米蘭嘅粉絲（880萬），其實C朗加盟兩日，已令官方社交平台嘅粉絲突破600萬，就連C朗女友喬治娜都忍唔住要報喜。