菁英盃　地區打吡　贏波嘅係和富大埔

香港仔運動場周六（7日）上演1場「菁英盃」A組賽事，冠忠南區與另一支區隊和富大埔對碰，最終大埔雖然有翁煦濤兩黃一紅被逐，但仍憑保連奴射入12碼，以1比0擊敗對手。

南區今場續以伍瑋謙把關，畢頓今季首度擔正，佐佐木周聯同艾華為史提芬彭利拿提供支援，新兵慕沙先列後備。大埔方面，加比爾與馮冠鳴扼守中路，利馬和鍾偉強協助保連奴攻堅。

兩隊開賽前為最近逝世的巴西球皇比利默哀。2分鐘，佐佐木周左路傳中，史提芬彭利拿頂高，幾乎為球隊先開紀錄，11分鐘，史提芬彭利拿接應長傳後射門，被謝家榮救出，艾華補射同樣未能攻破「家榮」的十指關。19分鐘，鞠盈智禁區頂遠射中楣彈出，2分鐘後，史提芬彭利拿接應長傳後壓入禁區攻門，再被謝家榮奮力救出。形勢較被動的大埔隨後有利馬傷出，由雷仙奴入替，之後兩隊未有太多攻門，打成0比0完上半場。

52分鐘，南區左路傳中，皮球落到艾華腳下，艾華攻門被「家榮」撲出。眼見遲遲未能打開紀錄，南區到68分鐘換入慕沙，簡嘉亨及游卓峰，加強攻力。但形勢一直受壓的大埔其後搏到12碼，保連奴73分鐘操刀射入，為大埔取得領先。惟翁煦濤於77分鐘侵犯對手致兩黃一紅被逐，令大埔要10人應戰。8分鐘後南區傳中，加比爾頭槌解圍不遠，鞠盈智勁射高出，之後南區未能平反敗局，大埔以1比0擊敗南區完場。