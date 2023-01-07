力爭衞冕戰意高昂　利物浦搶韁半場屠狼

英足盃第3圈上演「英超戲碼」，利物浦主場迎戰狼隊，上屆冠軍利物浦身負衞冕重任，爭勝戰意必定高昂，加上「紅軍」上仗聯賽輸波，急需要一場勝仗重振士氣，必定搏盡爭取贏波晉級。至於狼隊喺英超排尾二，深陷降班威脅，無力兼顧盃賽，難阻對手強攻。翻查雙方近7次對賽，利物浦有5次上半場領先，直取半場主勝。(無綫myTV SUPER周日凌晨4時直播)

利物浦雖然今季開閘脫腳，但近期已經重上正軌，近5場英超贏4場，雖然上仗作客1比3不敵賓福特，但今仗佔有地利優勢，相信有力反彈。事實上，「紅軍」銳意下半季發力，簽入傳射技術出眾嘅23歲荷蘭射手加普，今場仲有望上陣展示身價，加上一眾小將冒起，18歲中場新星巴斯迪早前對阿士東維拉射入1球，仲有居迪斯鍾斯、法比奧卡華路等可造之材，後備兵源充足且質素高，輪換實力有保證。

狼隊陷降班危機難兼顧

狼隊捲入降班漩渦，今季最大目標係踢好聯賽，保住英超席位，隨時「放棄」盃賽都唔出奇，今仗戰意成疑。加上狼隊遇強即屈，今季喺聯賽對熱刺、曼城、車路士、阿仙奴、曼聯，全敗收場，面對來勢洶洶嘅利物浦，恐怕上半場就招架唔住，捧半場主勝。