足總盃　輕鬆！東方3比0擯走港會

「足總盃」周六（7日）於旺角大球場上演8強對決，由東方面對港會。結果東方憑孫銘謙及高素巴耶夫上半場各入1球，加上胡晉銘換邊後錦上添花，以3比0輕取港會，晉級4強。

東方今場由黃梓浩戴上隊長臂章，聯同鐘樂安和高素巴耶夫負責鎮守後防，孫銘謙與黃皓雋提供兩翼側擊，支援箭頭巴杜姆；港會則派出基奧及福保羅組成鋒線組合，隊長安高沙及積施利坐鎮中場，費查負責把守最後大關。

雙方開局較為謹慎，比賽節奏不算明快。及後東方率先入局，12分鐘，孫銘謙窄角度轉身抽射得手，為球隊先下一城。36分鐘，基奧接應傳中胸口一控，再轉身施射，未能命中目標。2分鐘後，蔡立靖因傷退下火線，要由梁振邦入替。41分鐘，巴杜姆交出精準傳中，高素巴耶夫門前插水式頭槌頂入，完半場前為東方拉開領先優勢。

換邊後，港會雖然能夠製造攻勢，但論埋門質素，依然是東方更勝一籌。55分鐘，巴杜姆傳中，胡晉銘接應頭槌攻門，可惜力量欠奉，被費查沒收。4分鐘後，馬高斯推入大位起「私家Q」勁射中柱彈出。62分鐘，胡晉銘接應馬高斯直線殺入禁區，勁射地波入網，為東方鎖定3比0勝局。成功闖入4強的東方，將與傑志爭奪決賽席位。