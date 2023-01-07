足總盃　入球功臣高素巴耶夫：力保不失更高興

東方周六（7日）於「足總盃」8強以3比0擊敗港會，成功晉級。今場其中一個焦點，肯定是攻守兩端都貢獻良多的高素巴耶夫（Tamir），這位為東方頂入擴大比數1球的吉爾吉斯斯坦中堅，就認為比起入球，能夠為球隊力保不失，更值得開心。

今場出任正選中堅的高素巴耶夫，完半場前41分鐘，接應巴杜姆傳中頭槌破網，入球後這位吉爾吉斯斯坦中堅，第一時間指向觀眾席，只為找到為他打氣的熟悉面孔：「我嘅屋企人，包括媽媽同女兒，今日都有嚟球場睇波，所以入波之後好想搵返佢哋。」繼去年10月聯賽對晉峰之後再有斬獲，但比起上個入球，Tamir說能在家人面前建功，更具意義。

當然Tamir今場的貢獻不止於入球，與鐘樂安搭檔中堅的他，面對港會高空攻勢毫不畏懼，沒有給對手太多起腳機會，最終成功幫助球隊保持清白身。算上今仗，東方已經連續4場力保不失，Tamir說這點對作為後衞的他而言，更值得高興：「力保不失就好似係額外獎勵，尤其係對後衞嚟講，我哋嘅天職係阻止對方入波，可以做到係好開心，證明我哋係做到嘢。」近期中堅拍檔，由馬高斯改成鐘樂安，但Tamir認為適應上問題不大，並希望將好狀態一直延續下去，帶領東方贏得「足總盃」。