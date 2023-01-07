菁英盃　理文登「斧山」進襲深水埗

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周日（8日）繼續為大家送上兩場「菁英盃」賽事，頭場A組先由近3場分組賽全勝的理文，於斧山道運動場面對尚未嘗過勝利滋味的深水埗；尾場B組移師旺角大球場舉行，近期氣勢如虹的傑志，對戰賽前外援大換血的標準流浪。（on.cc東網周日下午3時直播）

理文上場以4比2擊敗和富大埔，於新一年首戰旗開得勝，在「菁英盃」A組繼續緊逼榜首冠忠南區。今場於斧山道運動場作賽，主教練陳曉明就擔心場地環境，會成為「黃黑軍團」一大考驗：「球場唔平、草地凹凸等情況，會影響比賽水平之餘，球員受傷機會都會更大。」今場面對出線無望的深水埗，「曉明Sir」希望球隊要對自身保持高要求，切勿輕敵。今場理文有余煒廉、艾華頓及顏樂楓，因累積黃牌夠數要坐波監，至於徐宏傑就刑滿復出。

今季由青年軍升上一隊的梁立天（Jaden），已經有過兩次上陣機會，上場對大埔更曾與入球非常接近，他對未能把握機會感到可惜，並表示想盡快取得職業賽場的首個入球。對於今場面對深水埗，Jaden說會好好把握上陣機會：「要知道落場機會得來不易，會珍惜球場上嘅每1分每1秒，為球隊作出貢獻。」

已在「菁英盃」提早出局的深水埗，上場以1比5大敗予港會，再次客串後衞的鄧子均，表示自己適應上未有太大問題。今季兩次面對理文皆大敗而回，「均仔」目標球隊今場表現有所改善：「要留意對手嘅側擊，同一啲後上入楔，而自己無論進攻定防務上，都想幫到球隊多啲。」 另外，剛加盟的波比、張志昊已完成註冊，是役可以候命，而5名球員包括麥富城、諸榮祖、周泊鈞、屠俊翹，以及林俊維已經離隊。

新加盟的周家樂今季迅速成為主力，各項賽事上陣13場，但他坦言對自己表現並不滿意，尤其體能需要再加強。作為球隊新一年首場賽事，倒戈的「家樂」希望能夠有分落袋：「一定要做好防守先，加強防守既緊密性，始終佢地好多進攻好手；自己就要踢出好表現，幫球隊搶分。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：92 鄧梓朗

後衞：26黃俊皓 3徐宏傑 14荷西安祖 29余沛康

中場：33迪高 24鄭進泓 44中村祐人

前鋒：37梁立天 22加維蘭 10亞哥斯達

深水埗

門將：28.戴廷匡

後衞：5.陳靜謙 23.杜國榆 3.史提芬

中場：11.黃靖揚 10.劉浩霖 12.黎格爾 6.周家樂 8.尼高拉斯

前鋒：91.泰亞高 9.羅港威