菁英盃　傑志乘勇迎戰標準流浪

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周日（8日）繼續為大家送上兩場「菁英盃」賽事，頭場A組先由近3場分組賽全勝的理文，於斧山道運動場面對尚未嘗過勝利滋味的深水埗；尾場B組移師旺角大球場舉行，近期氣勢如虹的傑志，對戰賽前外援大換血的標準流浪。（on.cc東網周日下午3時直播）

傑志暫時在小組4戰全勝位列榜首，總監兼主教練朱志光認為球隊目前形勢理想，今場目標全取3分，務求盡早鎖定出線席位。對手流浪賽前人腳有變，或需時間磨合，但「朱Sir」提醒球員要謹慎應戰：「其實佢哋變動唔大，相信默契無咩問題，始終骨幹都係『嘉緯』、『均宜』，佢哋有足夠經驗去領導隊波，同埋本身嘅外援都有一定能力。」

年僅17歲的袁振謙，上場面對晉峰後備入替下，表現獲得好評，初征職業賽場的他，希望今季能在「菁英盃」取得更多上陣時間。袁振謙續指流浪實力不俗，但並不會因而畏懼：「絕對唔係一場易踢嘅比賽，不過平時練波都成日同外援對抗，落到場會更加放膽，提自己每一球五五波都要去盡，同埋多啲起腳。」

標準流浪暫時在「菁英盃」取得1勝2和，暫居第3名，技術顧問米路直言今場對爭出線尤其重要，球員必須發揮出最佳水平全力爭勝：「傑志連贏9場，狀態同士氣好好，我哋防守一定要更加緊密，失咗控球權後盡快搶番；另外年青球員都要吸收經驗，喺依場大戰好好改善同證明自己。」陣容方面，新援朴鍾範及神田夢實今場可以候命，而祖連奴因早前對和富大埔被判作出兇暴行為，需要繼續停賽。

余在言（Jesse）今季表現出色，各項賽事貢獻兩入球、4助攻，但他卻指自己仍有不少進步空間，希望透過更多比賽提升信心。流浪早前曾在聯賽不敵「藍鳥」，Jesse表示球隊該仗表現並不失禮，有信心能夠復仇：「為咗贏波，賽前做咗好多準備工夫，我哋今場唔只淨係專注防守，反而會踢番自身風格，保持控球權同踢得更加進取。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：22.賓紀文 66.曾以行 18.周緣德 11.沙根巴耶夫

中場：24.顏卓彬 19.黃洋 7.明加索夫

前鋒：90.袁振謙 88.艾力士 20.趙聡悟

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：12.盧均宜 6.朴鍾範 55.基藍馬 4.金旻奎

中場：10.林嘉緯 5.林遼太 16.林衍廷

前鋒：20.陳曜燃 77.簡古爾 14.余在言