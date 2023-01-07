基拔29分　香港東方贏騰飛之獅 取3連勝

雖然未能夫添上陣，但香港東方仍大勝新加坡騰飛之獅，士氣大振。（相片由香港東方提供）

ABL新加坡站，香港東方周六（7日）晚大戰榜首的新加坡騰飛之獅，中鋒麥洛連缺陣未有太大影響，東方憑基拔轟全場最高29分，以68：52取得3連勝，明日「背靠背」對印尼泗水羅浮宮，迎來一月最後一場比賽。

香港東方賽前宣布麥洛連及韋思庭因身體不適缺席今場賽事，另外正選收起隊長陳兆榮及徐遠成，改用卜聿揚和徐遠征，嘗試不同陣式。騰飛之獅「主場」出擊，甫開戰打出5：0攻勢，東方上兩場轟全隊最高分的巴錫連入兩記三分「止血」。其後東方加強防守，逼使對手難以起手並24秒違規，徐遠征剷籃及托查摩利路斯外投得分，助東方此節領先最多5分。徐遠征首節助攻助守，惜上陣3分半鐘已錄得3犯，由陳兆榮入替。騰飛之獅中鋒CJ Gettys首節轟8分，兩軍戰成18：18。

第2節東方一度落後26：29，結果由基拔轟6分，加上徐遠成跳投和托查摩利路斯入樽反超前7分。基拔此節有10分進帳，兩節共得14分10籃板，助東方半場領先37：31。

上場東方對澳門黑熊一度陷入苦戰，今仗極速反彈，回防和進攻速度快得騰飛之獅未能跟上節奏，成功拉開比數。第3節進入基拔表演時間，手感發燙的他外投得手後再有反手上籃博得「And 1」，加上徐遠成的4分，打出16：3攻勢，領先多達17分。基拔單節10分，東方以55：40繼續領先。

決勝節，東方先由巴錫連得6分，加上「徐氏兄弟」3分，拉開至24分優勢。騰飛之獅無法扭轉局勢，最終香港東方以68：52豪取3連勝。今仗基拔表現神勇，錄得29分17籃板高效數據。隊長徐遠成後備上陣6射6中得12分，另加6個籃板，另外巴錫亦有12分進帳。受制於東方的嚴密防守，騰飛之獅命中率僅27％，全隊只得兩人得分上雙，其中CJ Gettys得25分。

基拔賽後表示，「今場贏得漂亮，Chris（麥洛連）身體不適缺陣下，我需要挺身而出。其實今場大家都『交到貨』，我們展示出板凳深度，派出不同的組合，但是時候忘記今場的事了，因為明天還有比賽。我相信我們如能保持今天的活力，打得聰明一點，防守做好，將會迎來勝利。」

教練積高柏利斯域亦滿意球隊表現，特別點名大讚徐遠成：「我們球員鬥志很強，防守很拚命，令對手只得52分。在我而言，今場關鍵人物是Adam（徐遠成），他守到Xavier Alexander 0分，打得很好。」

香港東方今日對印尼泗水羅浮宮，將是7天內第4仗，且看麥洛連能否及時康復，為球隊爭取連勝，並以全勝結束新加坡站之旅。（香港國際財經台76台、HOY資訊台78台、有線661及601台周日下午4時直播）

今場球員數據

基拔/29分、17籃板、21投12中

巴錫/12分、6籃板、2偷波

徐遠成/12分、6籃板、6投6中

托查摩利路斯/9分、7籃板、3偷波

徐遠征/5分、2助攻、4投2中

陳兆榮/1分、1助攻