利物浦門將離奇送禮　2比2和狼隊擇日重賽

周日(8日)凌晨英足盃第3圈賽事，狼隊同利物浦合演娛樂性十足嘅英超對決，最終踢成2比2平手需要擇日重賽。利物浦門將艾利臣比加今場炮製最「精彩」一幕，佢上半場喺毫無壓力下，直接將個波傳畀狼隊前鋒射入，重演卡利奧斯喺2018年歐聯決賽嘅低級犯錯，賽後受到各界抨擊。

利物浦今場強陣出擊，荷蘭新兵加普亦處子登場，門將位置亦起用正選艾利臣比加，而唔係盃賽門將基利靴，估唔到26分鐘就出事，艾利臣比加接應回傳後踩定個波，隨意一腳「猜」咗畀衝前嘅狼隊前鋒干卡路古亞迪斯，後者收到大禮後第1時間射入。

「紅軍」落後下積極反撲，達雲紐尼斯完半場前接應阿歷山大阿諾特長傳抽入，半場追成1比1；52分鐘穆罕默德沙拿藉狼隊後防失誤，門前建功反超前2比1，不過狼隊後勁凌厲，黃喜燦66分鐘近門剷入追平2比2，尾段狼隊嘅杜迪高美斯更有入波爭議性被判詐胡，最終雙方握手言和需要重賽。

艾利臣比加今場送禮，同德國門將卡利奧斯喺2018年歐聯決賽送畀賓施馬入波一模一樣，賽後受到網民瘋狂圍攻，前熱刺中場米高布朗表示：「呢球可以列入史上最差犯錯行列。」不過利物浦領隊高普就拒絕責怪艾利臣比加：「呢個失球唔應該發生，但艾利臣之前拯救過我哋好多次，而且我哋之後控制戰局，只係贏唔到波。」