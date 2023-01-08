【有片】拜利「奪命穿心腿」踢到對手入醫院

曼聯外借中堅艾歷拜利去咗法國搵食，仍然「魔性澎湃」，喺周六(7日)晚法足盃64強為馬賽對第4級別聯賽球隊耶爾FC，以一記「奪命穿心腿」踢向對手穆沙尼戴耶心口，導致呢位中場受重傷，需要送入醫院治療。

當時只係開波15分鐘，穆沙尼戴耶正在追波，艾歷拜利迎面而來，高舉右腳直接踩向對方心口，動作非常粗野，球證毫不猶豫向呢位28歲科特迪瓦國腳出示紅牌趕出場。

穆沙尼戴耶傷勢嚴重，被逼退下火線，由於佢被踢中胸部，會方擔憂佢傷及心臟，立即召喚救護車，送佢入醫院接受治療及檢查，幸好冇大礙。

艾歷拜利今次惡意犯規，引起輿論猛烈批評，有人直斥佢做出犯罪行為，冇被警方拘捕，算係好彩，亦有人指呢位後衞簡直想踢斷穆沙尼戴耶嘅肋骨。由於艾歷拜利犯規程度非常嚴重，可能會被法國足總加罰停賽場數。

艾歷拜利之前效力曼聯6季，但近年大部份時間受傷患困擾，上陣機會非常少，上年8月被外借去馬賽，為期1季，估唔到佢已由「玻璃腳」變成「天殘腳」，曼聯領隊坦哈格仲夠唔夠膽收番佢呢？

至於今場法足盃，馬賽憑阿歷斯山齊士、班巴迪安各入1球，以2比0擊敗耶爾FC，打入32強。