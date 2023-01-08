球證超錯誤判　國米慘失分畀魚腩

周日(8日)凌晨意甲爆出冷門，上仗擊敗榜首拿玻里嘅國際米蘭，竟然作客被「魚腩部隊」蒙沙逼和2比2，其實國米原本唔使輸，但球證卻出現嚴重錯判，誤指國米球員犯規，吹走一粒靚入球，VAR亦冇介入，簡直形同虛設。

開賽10分鐘，國際米蘭憑達美安近門射入打開紀錄，但僅過1分鐘，蒙沙就由施利亞勁射入網扳平。國米好快又領先，前鋒拿達路馬天尼斯喺禁區逼甩對手腳下球之後，順勢射成2比1。

戰至80分鐘出現爭議性一幕，國米中堅法蘭斯高阿沙比大腳開出罰球，直飛入網，期間蒙沙中堅柏保維拿倒地，球證指有國米球員犯規，判入波無效。

不過，從慢鏡睇到，其實柏保維拿係勾到隊友隻腳，先至跌倒，並非國米球員犯規，咁樣被吹走個靚入球，真係唔抵。

禍不單行，國米之後仲有拿達路馬天尼斯射門中柱唔入，踢到補時3分鐘更加被蒙沙逼和2比2。

賽後國米教練施蒙尼恩沙基直斥VAR係廢物：「我哋非常嬲，因為好明顯係誤判，VAR已經使用咗5年，兩位蒙沙球員互相絆倒，居然判我哋犯規，我就放長雙眼睇下當局點解釋。」

另1場意甲，祖雲達斯憑後衞丹尼路雷斯86分鐘入波，主場以1比0擊敗烏甸尼斯，取得聯賽8連勝兼不失球，祖記今季17場意甲有12場保持清白之身，屬於今季歐洲5大聯賽最多「零封」球隊，重現昔日鋼鐵防線。