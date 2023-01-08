A米強攻羅馬　摩連奴點頂呀？

意甲重頭戲，AC米蘭主場迎戰羅馬，上季盟主AC米蘭要追趕榜首拿玻里，每場賽事都不容有失，法國前鋒基奧特已回歸，拍住「新C朗」拉菲爾利亞奧攻堅，火力有保證，A米聯賽主場4連勝，每場攻入至少2球，銳不可當。由摩連奴執教嘅羅馬守強攻弱，而且久守必失，翻查往績，雙方近5次對賽，AC米蘭取得4勝1和，主W值博。（Now 638周一凌晨3時45分直播）

AC米蘭搶分爭榜首

「一哥」拿玻里上仗輸波之後，AC米蘭追至只有5分距離，反超前機會大增，肯定可以刺激「紅黑兵團」士氣。事實上，A米水準發揮穩定，近4場聯賽取得3勝1和，如果單計主場更加係4連勝，包括擊敗宿敵祖雲達斯。兩位射手基奧特、拉菲爾利亞奧今季都有出色表現，前者於今屆世盃為法國射入4球。至於葡萄牙國腳拉菲爾利亞奧今季意甲已有7球進帳及4次助攻，加上上仗入1球及1次助攻嘅「新派路」辛度東拿利，A米今仗入波本錢十足。

另邊廂，羅馬近4場聯賽僅1勝，就係上仗靠博到嘅12碼，以1比0擊敗博洛尼亞，表現欠缺說服力。上季演出大勇嘅前鋒譚美阿巴謙今季狀態嚴重下滑，各項賽事上陣21場僅入4球，保羅戴巴拿傷愈之後，仍然未操起狀態，進攻乏力之下，今仗勢必捱打，AC米蘭贏面比較大。

直播表

周日7:15pm 荷甲 烏德勒支 Vs 飛燕諾

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周日7:30pm 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 拖連奴

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周日8:30pm 英足盃 布里斯托城 Vs 史雲斯

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周日8:30pm 英足盃 打比郡 Vs 班士利

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周日9:00pm 西甲 艾美利亞 Vs 皇家蘇斯達

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周日9:30pm 荷甲 奈梅亨 Vs 阿積士

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周日10:00pm 意甲 拉素 Vs 安玻里

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周日10:00pm 意甲 史柏斯亞 Vs 萊切

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周日10:00pm 英足盃 卡迪夫城 Vs 列斯聯

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周日10:00pm 英足盃 諾域治 Vs 布力般流浪

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周日11:15pm 西甲 華歷簡奴 Vs 貝迪斯

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周一0:30am 英足盃 曼城 Vs 車路士

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周一0:30am 英足盃 阿士東維拉 Vs 史提芬納治

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周一1:00am 意甲 森多利亞 Vs 拿玻里

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周一1:30am 西甲 西維爾 Vs 基達菲

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周一3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 羅馬

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周一4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 巴塞隆拿

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