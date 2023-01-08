菁英盃 理文登「斧山」進襲深水埗
2023年01月08日 14:00
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「菁英盃」A組：理文 vs 深水埗
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斧山道運動場周日（8日）上演1場「菁英盃」A組賽事，由理文硬撼深水埗。理文以荷西安祖及馮慶燁鎮守中路，亞哥斯達聯同鄭進泓及許可臻組成中場鐵三角，協助基華尼頓，洛迪古斯及鄭兆均攻堅。深水埗則派出王子聰把關，尼高拉斯及黃靖揚任左右翼衞，新加盟的波比擔正出擊，羅港威與周家樂等主力就先列後備。
理文正選：
92 鄧梓朗［GK］
3 徐宏傑
9 洛迪古斯
10 亞哥斯達
11 鄭兆均
14 荷西安祖［C］
15 馮慶燁
18 許可臻
24 鄭進泓
29 余沛康
91 基華尼頓
深水埗正選：
1 王子聰［GK］
3 史提芬
8 尼高拉斯
11 黃靖揚
12 黎格爾
18 嚴啟華［C］
19 黃天朗
20 波比
23 杜國榆
41 梁星耀
91 泰亞高
理文後備：
1 高俊［GK］
28 陳嘉豪 ［GK］
4 立花稜也
7 李康廉
12 羅焯熙
17 張憙延
21 曾錦濤
22 加維蘭
26 黃俊皓
30 梁羿童
37 梁立天
44 中村祐人
深水埗後備：
28 戴廷匡［GK］
5 陳靜謙
6 周家樂
9 羅港威
13 鄧港桁
14 烏哲里
16 張志昊
21 陳灝
22 林永志
39 鄧子均
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周日（8日）繼續為大家送上兩場「菁英盃」賽事，頭場A組先由近3場分組賽全勝的理文，於斧山道運動場面對尚未嘗過勝利滋味的深水埗；尾場B組移師旺角大球場舉行，近期氣勢如虹的傑志，對戰賽前外援大換血的標準流浪。（on.cc東網周日下午3時直播）
理文上場以4比2擊敗和富大埔，於新一年首戰旗開得勝，在「菁英盃」A組繼續緊逼榜首冠忠南區。今場於斧山道運動場作賽，主教練陳曉明就擔心場地環境，會成為「黃黑軍團」一大考驗：「球場唔平、草地凹凸等情況，會影響比賽水平之餘，球員受傷機會都會更大。」今場面對出線無望的深水埗，「曉明Sir」希望球隊要對自身保持高要求，切勿輕敵。今場理文有余煒廉、艾華頓及顏樂楓，因累積黃牌夠數要坐波監，至於徐宏傑就刑滿復出。
今季由青年軍升上一隊的梁立天（Jaden），已經有過兩次上陣機會，上場對大埔更曾與入球非常接近，他對未能把握機會感到可惜，並表示想盡快取得職業賽場的首個入球。對於今場面對深水埗，Jaden說會好好把握上陣機會：「要知道落場機會得來不易，會珍惜球場上嘅每1分每1秒，為球隊作出貢獻。」
已在「菁英盃」提早出局的深水埗，上場以1比5大敗予港會，再次客串後衞的鄧子均，表示自己適應上未有太大問題。今季兩次面對理文皆大敗而回，「均仔」目標球隊今場表現有所改善：「要留意對手嘅側擊，同一啲後上入楔，而自己無論進攻定防務上，都想幫到球隊多啲。」 另外，剛加盟的波比、張志昊已完成註冊，是役可以候命，而5名球員包括麥富城、諸榮祖、周泊鈞、屠俊翹，以及林俊維已經離隊。
新加盟的周家樂今季迅速成為主力，各項賽事上陣13場，但他坦言對自己表現並不滿意，尤其體能需要再加強。作為球隊新一年首場賽事，倒戈的「家樂」希望能夠有分落袋：「一定要做好防守先，加強防守既緊密性，始終佢地好多進攻好手；自己就要踢出好表現，幫球隊搶分。」