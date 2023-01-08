C朗成功註冊　喀麥隆神鋒成犧牲品

根據英國《太陽報》報道，沙特阿拉伯豪門艾納斯已經同喀麥隆前鋒阿布巴卡解約，騰出1個外援名額，畀新加盟巨星C朗註冊。呢位37歲葡萄牙射手成為艾納斯正式球員之後，有望出戰1月23日凌晨沙特聯賽對伊蒂法克。

艾納斯原本已經用盡8個外援名額，必須放棄其中1人，C朗先至可以註冊，結果同樣司職前鋒嘅阿布巴卡成為「犧牲品」被解約。

不過，C朗註冊之後仍然未能立即上陣，因為佢上季因打爛愛華頓小球迷電話，被英足總判罰停賽2場嘅處分要喺沙特執行，艾納斯上仗2比0擊敗艾泰爾，C朗已坐咗1場波監，下仗對艾沙比繼續停賽，所以預料對伊蒂法克，將會係C朗嘅沙特聯賽處子戰。

至於阿布巴卡雖然被解約，但隨時可以重返歐洲有更佳發展，因為盛傳曼聯有意簽入呢位即將31歲嘅射手，最諷刺正係用佢代替C朗離隊後嘅位置，如果成事，阿布巴卡先至係大贏家。

阿布巴卡曾經效力波圖等歐洲球隊，佢喺今屆世界盃入2球及1次助攻，包括分組賽入波協助喀麥隆以1比0絕殺巴西，相信有能力喺英超立足。