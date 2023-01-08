雙藍又碰頭　曼城車路士「細」紀對決

英足盃第3圈重頭戲，曼城主場再撼車路士。「雙藍」事隔3日再碰頭，曼城復賽後似乎未上力，至於對手車仔進攻組織乏力之餘，更嚴重「傷鋒」，加上近年碰頭旺少交收，預計今場都會踢得小心翼翼，2.5球入球細更可取。(無綫myTV SUPER周一凌晨零時30分直播)

雙方3日前先喺聯賽交手，曼城主帥哥迪奧拿突然排361怪陣，令到上半場全面失勢，好彩下半場用番433陣式，並換入基亞利殊同馬列斯，兩人夾手夾腳製造奠勝1比0嘅入波，哥帥真係執番身彩。查實「藍月亮」陣中有多名主力早前要出戰世盃，包括貝拿度施華、根度簡、奇雲迪布尼等，歸隊後明顯有疲態，就算神鋒夏蘭特保持效率，亦難掩整體發揮麻麻嘅情況。

車仔鋒線傷兵多

另邊廂，車仔今季一直面對中場組織力弱嘅問題，佐真奴態沉，防中尼高路簡迪同右翼衞列斯占士養傷，連運個波上前場都好困難，導致前鋒線形同虛設。日前僅負曼城賽事表現唔差，但初段史達寧同基斯甸普列錫傷出，另一位前鋒奧巴美揚狀態差到冇朋友，剩番夏維斯確係獨力難支，單計聯賽，車仔踢17仗入得20粒，攻力相當疲弱。

車仔喺近6仗正式賽事僅1勝，中途接手嘅樸達帥位已危危乎，今仗再遇「藍月亮」確係不容再失，一定先做好防守。「藍戰士」近3仗英足盃法定時間全開2球或以下，而且「雙藍」近5次正面交鋒，全部都係1球起、2球止，一於再追2.5球嘅細盤。