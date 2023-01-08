菁英盃　理文深水埗互交白卷

斧山道運動場周日（8日）上演1場「菁英盃」A組賽事，由理文硬撼深水埗，最後雙方踢成0比0完場。

理文今場由荷西安祖及馮慶燁鎮守中路，亞哥斯達聯同鄭進泓及許可臻組成中場鐵三角，協助基華尼頓，洛迪古斯及鄭兆均攻堅。深水埗則派出王子聰把關，尼高拉斯及黃靖揚任左右翼衞，新加盟的波比擔正出擊，羅港威與周家樂等主力就先列後備。

兩隊開賽前為最近逝世的巴西球皇比利默哀。理文初段嘗試利用基華尼頓突破尋找機會，但被深水埗成功解圍，20分鐘，深水埗迫甩理文腳下球，黎格爾遠射僅告高出。31分鐘，荷西安祖接應左路角球頭槌攻門，被王子聰撲出底線。4分鐘後，洛迪古斯禁區頂回後予基華尼頓攻門高出。39分鐘，徐宏傑右路傳入禁區，引起門前混戰，杜國榆白界前解圍，助深水埗守和0比0完上半場。

理文換邊後隨即換入羅焯熙及黃俊皓，加強中場活力，及後眼見情況未有改善，再調入加維蘭和中村祐人。72分鐘，黃天朗右路發難推入禁區，可惜被馮慶燁攔截成功。3分鐘後，張憙延左路傳中，加維蘭頭槌攻門被王子聰接實，之後理文不斷進攻，嘗試爭取入球，但不時跌入深水埗越位陷阱。最終理文久攻不果，雙方打成0比0完場。