菁英盃　傑志乘勇迎戰標準流浪

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「菁英盃」周日（8日）尾場於旺角大球場上演B組賽事，由傑志面對標準流浪。傑志今場正選派出趙聡悟、張廣然和曾以行3位U22球員，剛剛度過25歲生日的鄭展龍繼續擔正，與基爾頓坐鎮中場，為箭頭人物丹恩奴域輸送彈藥；流浪幾位新面孔都有出現在大軍名單中，其中南韓中堅朴鍾範及國援楊佰霖齊齊擔正，神田夢實則先列後備，3位U22球員分別為余在言、陳耀祖及門將盧兆崎。

傑志正選：

1 王振鵬 [GK] [C]

2 羅梓駿

9 丹恩奴域

10 基爾頓

18 周緣德

20 趙聡悟

24 顏卓彬

28 鄭展龍

30 張廣然

66 曾以行

77 費蘭度

標準流浪正選：

1 盧兆崎 [GK]

3 楊佰霖

4 金旻奎

6 朴鍾範

7 劉智樂

10 林嘉緯 [C]

14 余在言

16 林衍廷

22 陳耀祖

23 謝偉俊

55 基藍馬

傑志後備：

86 保羅 [GK]

11 沙根巴耶夫

12 杜馬思

15 羅拔圖

17 米基爾

22 賓紀文

23 白星馳

72 曾俊軒

74 甘智健

88 艾力士

90 袁振謙

99 潘沛軒

標準流浪後備：

11 梁興傑 [GK]

2 楊學敏

9 林學曦

12 盧均宜

17 龍梓軒

19 姚浩明

25 馬文政

29 呂卓芹

33 法蘭度

44 神田夢實

77 簡古爾

94 韋健豪

周日（8日）繼續為大家送上「菁英盃」賽事，尾場B組移師旺角大球場舉行，近期氣勢如虹的傑志，對戰賽前外援大換血的標準流浪。（on.cc東網周日晚6時直播）

傑志暫時在小組4戰全勝位列榜首，總監兼主教練朱志光認為球隊目前形勢理想，今場目標全取3分，務求盡早鎖定出線席位。對手流浪賽前人腳有變，或需時間磨合，但「朱Sir」提醒球員要謹慎應戰：「其實佢哋變動唔大，相信默契無咩問題，始終骨幹都係『嘉緯』、『均宜』，佢哋有足夠經驗去領導隊波，同埋本身嘅外援都有一定能力。」

年僅17歲的袁振謙，上場面對晉峰後備入替下，表現獲得好評，初征職業賽場的他，希望今季能在「菁英盃」取得更多上陣時間。袁振謙續指流浪實力不俗，但並不會因而畏懼：「絕對唔係一場易踢嘅比賽，不過平時練波都成日同外援對抗，落到場會更加放膽，提自己每一球五五波都要去盡，同埋多啲起腳。」

標準流浪暫時在「菁英盃」取得1勝2和，暫居第3名，技術顧問米路直言今場對爭出線尤其重要，球員必須發揮出最佳水平全力爭勝：「傑志連贏9場，狀態同士氣好好，我哋防守一定要更加緊密，失咗控球權後盡快搶番；另外年青球員都要吸收經驗，喺依場大戰好好改善同證明自己。」陣容方面，新援朴鍾範及神田夢實今場可以候命，而祖連奴因早前對和富大埔被判作出兇暴行為，需要繼續停賽。

余在言（Jesse）今季表現出色，各項賽事貢獻兩入球、4助攻，但他卻指自己仍有不少進步空間，希望透過更多比賽提升信心。流浪早前曾在聯賽不敵「藍鳥」，Jesse表示球隊該仗表現並不失禮，有信心能夠復仇：「為咗贏波，賽前做咗好多準備工夫，我哋今場唔只淨係專注防守，反而會踢番自身風格，保持控球權同踢得更加進取。」