梁嘉顯21分　香港東方ABL新加坡站4戰全勝

東南亞籃球邀請賽（ABL）新加坡站，香港東方再次變陣出擊，憑射手梁嘉顯轟21分，以101：50力挫印尼泗水羅浮宮，豪取4連勝完成今站，1月12日將轉戰印尼站對澳門黑熊。

香港東方今仗正選陣容再有變動，收起徐遠征、巴錫和卜聿揚，改派陳兆榮、梁嘉顯和徐遠成。東方開局順暢，憑快攻及梁嘉顯「back to back」三分球，打出10：2攻勢。相反印尼隊失誤頗多，東方繼續搶攻，上仗因病缺陣的麥洛連首節剩4分鐘時復出，拉出外線妙傳給基拔反手上籃，同時把握身高優勢籃底「食胡」，首節和托查摩利路斯各得8分，梁嘉顯三分球4射3中，獨取14分。

兩軍同樣「背靠背」作賽，但上仗大敗西貢熱火61分的泗水羅浮宮體力消耗明顯較大，無法守住東方的快攻。麥洛連和迪維拉先後「and 1」，拉開23分差。東方板凳球員狀態十足，蘇利文上陣10分鐘5射4中轟10分，此節最後由徐遠征的「logo shot」告終，東方大幅拋離至60：26。上半場東方球員手感發燙，三分球8射6中，命中率高達75％，其中後備球員上半場狂轟29分，進攻火力源源不絕。

下半場泗水羅浮宮未有起色，第3節僅得10分。相反東方的蘇利文和徐遠征再轟3記三分，一波17：2攻勢，拉開至46分差距。卜聿揚中段入替托查摩利路斯，東方場上5人均為本土球員，以78：36繼續領先。決勝節泗水羅浮宮一度收起外援，東方乘勢打出12：2攻勢，印尼隊尾段轟「back to back」三分球，但為時已晚，香港東方最終以101：50大勝而回。

東方今仗5人得分上雙，梁嘉顯打足全場，轟全場最高的21分，另加6次助攻，其次為18分的蘇利文，此子外圍4射全中，基拔和徐遠征各得13分，托查摩利路斯則有10分11籃板。泗水羅浮宮今仗命中率僅得26％，Jamarr Andre Johnson和Ebrahim Lopez Enguio以12分並列隊中最高得分。

22歲的梁嘉顯首次ABL正選上陣，今場更打足40分鐘，他賽後坦言很難忘：「今次是我第一次全程投入一場ABL賽事之中，眼見球隊從第1場至第4場活力和默契都愈來愈好，希望印尼站可以保持下去。可能其他隊狀態未到最佳，或者和外援未磨合得好，但我們都不能鬆懈，要積極打好每一場。」

香港東方主教練教練柏利斯域讚揚球員的付出為球隊收穫4連勝，年輕球員表現更令他感到驚喜：「我們7日要打4場，原本預計可能會輸一、兩場，因為畢竟球員會疲累，麥洛連亦生病影響狀態。今場我給年輕球員更多機會，嘉顯攻守兼備，Suli（蘇利文）做得很好，他們都展示出一些潛質，相信他們對於球隊未來會有建樹。今站我們幾乎場場都壓制對手60分以內，進攻上亦提供不少選擇，球隊表現令我滿意。」

香港東方完成ABL第一站後，1月12日起將轉戰印尼站4場賽事，首戰會對澳門黑熊。