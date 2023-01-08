菁英盃　爆！標準流浪2比1挫傑志

「菁英盃」周日（8日）尾場於旺角大球場上演B組賽事，由傑志面對標準流浪。結果流浪憑新兵神田夢實大騷其罰球絕技，下半場連入兩球，最終以2比1擊敗比賽後段靠丹恩奴域扳回一城的傑志。

傑志今場正選派出趙聡悟、張廣然和曾以行3位U22球員，剛剛度過25歲生日的鄭展龍繼續擔正，與基爾頓坐鎮中場，為箭頭人物丹恩奴域輸送彈藥；流浪則有多位新面孔出現在大軍名單中，其中南韓中堅朴鍾範及國援楊佰霖齊齊擔正，日援神田夢實則先列後備，3位正選出場U22球員分別為余在言、陳耀祖及門將盧兆崎。

傑志開局控球優勢明顯，亦製造出多次射門機會。4分鐘，基爾頓禁區頂遠射不中目標，2分鐘後這位巴西中場再主射罰球，但都未能威脅盧兆崎。15分鐘，流浪罰球機會，林嘉緯斬入禁區，皮球輾轉落到劉智樂腳下，可惜他緊接的射門偏離目標。19分鐘，費蘭度扣入大位起右腳施射，被盧兆崎接實。29分鐘，傑志創造出上半場最入肉攻勢，丹恩奴域交橫，鄭展龍禁區頂起腳勁射，被盧兆崎飛身撲出。雙方半場互無紀錄。

換邊後，流浪率先作出換人，由神田夢實入替，這位新加盟日本外援旋即成為比賽焦點。49分鐘，神田夢實禁區外勁射偏離目標。3分鐘後，神田夢實再接再厲，罰球操刀直射，導致傑志門將王振鵬甩手，後者只能目送皮球入網，流浪憑這個入球先開紀錄。64分鐘，流浪再於禁區對出獲得罰球機會，神田夢實直射破網「死晒角」，為流浪擴大領先優勢。

落後的傑志全力反撲，74分鐘，憑丹恩奴域的入球扳回一城，但不足以改變最終戰果。最終流浪把2比1勝局保持到完場，季內首次擊敗傑志。

賽後流浪技術顧問米路認為今場球隊能夠擊敗強敵傑志，表現值得驕傲，同時對幾位新兵的演出感滿意：「球隊全場表現都好穩定，尤其幾位新兵表現對辦，相信佢哋嘅質素，未來可以幫助到球隊。」米路特別大讚贏波功臣神田夢實：「佢上星期先啱啱同球隊會合，已經同班新隊友好夾，佢嘅加盟會大大提升球隊戰力。」

至於傑志總監兼主教練朱志光，就認為今場落敗，對球隊尤其年輕球員上了寶貴一課：「要有呢啲比賽，球員先會知道會有呢種情況發生，明白連呢啲機會都唔可以畀人先得，畀佢哋繼續係咁贏，係唔會有呢啲經驗。」傑志門將王振鵬面對罰球時出現甩手情況，惟朱志光表示不會怪責他。