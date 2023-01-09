曼城大炒車路士　下圈勢鬥阿仙奴

周一(9日)凌晨英格蘭足總盃第3圈重頭戲，曼城主場以4比0大勝車路士，翼鋒馬列斯愈戰愈勇，繼早前英超一箭定江山射死車仔之後，今仗更加梅開二度，成為近10年以來首位單季3場比賽射入車仔大門嘅球員。曼城打入第4圈後，將會遇上牛津聯對阿仙奴嘅勝方，意味好大機會同兵工廠合演「英超榜首大戰」。

兩隊剛於上周五(6日)凌晨英超交鋒，曼城憑馬列斯入波作客贏1比0，「藍月亮」今仗返回主場即使收起射手艾寧夏蘭特、中場大腦奇雲迪布尼及正選門將艾達臣摩拉斯，仍然佔盡上風，並喺23分鐘由馬列斯主射罰球破網打開紀錄。

僅過7分鐘，車路士前鋒夏維斯防守角球時犯手球，被判罰12碼，祖利安艾華利斯主射入網。曼城得勢不饒人，迅速再由菲爾科頓建功，上半場已經領先3球。

踢到比賽末段，車仔中堅高列巴尼喺禁區內侵犯菲爾科頓，連累球又被吹罰12碼，馬列斯操刀射入，個人梅開二度。呢位31歲阿爾及利亞國腳今季分別喺英聯盃、英超、英足盃都射入車路士大門，成為自2012/13年球季曼聯前鋒查維亞靴南迪斯之後，首位單季3場比賽喺車路士身上取得入波嘅球員。

與此同時，馬列斯效力2支英超球隊李斯特城及曼城期間，合共累積創造200球，包括入119球及81次助攻，佢仲當選上月曼城最佳球員，演出非常搶鏡。

英足盃第4圈已經抽籤，曼城將會遇上牛津聯對阿仙奴嘅勝方，由於牛津聯只係甲組仔，阿仙奴好大機會喺周二(10日)凌晨贏波晉級，屆時可以同曼城提早合演「決賽」，至於曼聯對手只係英冠球隊雷丁。

英足盃第4圈對賽形勢

打比郡Vs韋斯咸

富咸Vs新特蘭

曼聯Vs雷丁

普雷斯頓Vs熱刺

修咸頓Vs黑池

華素爾Vs李斯特城

曼城Vs牛津聯/阿仙奴

白禮頓Vs利物浦/狼隊

註：只列部份