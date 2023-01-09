【東體爭議】4大「即食」名帥　邊位救到車仔？

車路士季初換帥之後，成績不進反退，現時英超僅排第10位，並剛於英足盃第3圈慘吞曼城4蛋，領隊樸達開始聞到魷魚香，車仔名宿拿保夫亦呼籲炒呢位47歲少帥，以新老闆保利嘅急進作風，隨時又手起刀落再炒領隊。不過，仲有邊位猛人能夠立即接手，拯救到車路士呢？環顧現時閒賦在家嘅冠軍級名帥，不外乎普捷天奴、施丹、勒夫、賓尼迪斯。

當中普捷天奴屬於大熱，呢位阿根廷教頭曾於英超搵食多年，執教熱刺期間成績有目共睹，包括領軍打入歐聯決賽，而且住過倫敦，熟悉環境亦對車仔有一定了解，可以立即上手。事實上，「肥普」擔任巴黎聖日耳門期間，過得唔開心，早已想重返英超，更何況現時自由身，若然樸達被炒，普帥無疑係最佳「即食」領隊人選。

其次係賓尼迪斯，呢位62歲西班牙名帥係英超老江湖，執教過利物浦、紐卡素、愛華頓，經驗同教波能力唔需要懷疑，最重要係曾於2012年11月至2013年5月做過車路士看守領隊，領軍奪得歐霸盃冠軍，有往績支持，相信可以獲得保利信任。

另外，法國打入世界盃決賽後，領隊迪甘斯已獲續約至2026年，令一直想接手擔任法國主帥嘅施丹美夢成空，預料會改變主意，重新接受豪門球會邀請，車仔財力雄厚，可以利誘呢位曾執教皇馬2次捧西甲及3次歐聯冠軍嘅金牌名帥加盟。

最後前德國國隊勒夫亦係唔錯人選，話晒贏過世界盃及洲際國家盃冠軍，以佢嘅級數應該有能力協助車仔重振雄風。