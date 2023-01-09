【有片】馬體會巴塞演「摔跤大戰」　有人猴子偷桃

周一(9日)凌晨西甲大戰，巴塞隆拿憑奧士文尼迪比利入波，作客以1比0擊敗馬德里體育會，繼續排榜首。全場「戰情」最激烈一幕發生喺補時，巴塞前鋒費倫托利斯同馬體會中堅史提芬沙域大打出手，扭作一團，猶如打摔跤，史提芬沙域更加使出「猴子偷桃」，結果兩人一齊攞紅牌被趕出場。

巴塞隆拿射手羅拔利雲度夫斯基停賽之下，整體表現只屬一般，把握22分鐘一次黃金機會，由奧士文尼迪比利射入全場唯一入球。

兩隊延續過往交鋒嘅火爆氣氛，踢到補時，馬體會中堅史提芬沙域喺邊路中線位置，從後攔截費倫托利斯，兩人隨時講手，扭作一團。

費倫托利斯扯對方頭髮，沙域更加使出「猴子偷桃」還擊，大力按對方下體。兩人好快冷靜自己分開，但仍然難逃食紅牌，兩人更可能被加罰停賽4至12場。

賽後網民寸史提芬沙域同費倫托利斯行為太幼稚，竟然玩扯頭髮同「閹下體」，猶如小學生。

原來開賽前馬體會已經率先出招，故意淋濕球場，意圖影響以地波推進踢法為主嘅巴塞隆拿表現，此舉令巴塞方面非常不滿，難怪費倫托利斯咁躁，同史提芬沙域隻揪。巴塞隆拿贏波之後，領先第2位皇馬3分。