【女足粉絲團】 大埔擊敗頌恩公民取兩連勝

「賽馬會女子足球聯賽 」甲、乙組上周六（7日），各自展開第8周兼新一年首場賽事，其中大埔於甲組中游大戰，在下半場憑黃嘉詩、蔡梓筠各建一功，以2比0擊敗頌恩公民，取得兩連勝，更力壓對手升上第4位。

甲組聯賽原定在周六上演3場賽事，但寶翠公園「雙料娛樂」頭場傑志對大聯盟足球學院取消，尾場車路士足球學校（香港） 對港會亦改期；最終只剩下1場於青衣東北公園舉行，由頌恩公民硬撼大埔的中游大戰。上半場雙方各有黃金入球機會，不過同樣無功而還，半場互無記錄，60分鐘黃嘉詩突破越位入楔輕鬆射入，為大埔領先1比0，8分鐘後陳芷珊罰球大腳斬前，劉潤兒頭鎚橫傳予蔡梓筠再下一成，最終大埔以兩球擊敗頌恩公民。

值得一提，本周六（14日）於青衣東北公園還有第8周壓軸之戰，力爭打開今季勝利之門的和富社企，將會面對實力分子沙田體育會，球迷切勿錯過！至於乙組東區則在曾大屋遊樂場1球小勝樂天，成功終止4場不勝的頹勢，惟多踢一場下，暫時仍以1分落後對手排第8位。

【賽馬會女子足球聯賽 （甲組）】

第8周戰果

頌恩公民 0比2 大埔

【賽馬會女子足球聯賽 （乙組）】

第8周戰果

東區 1比0 樂天