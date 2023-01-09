巴斯克打吡 畢爾包Ｗ手到拿來

西甲獨腳戲上演「巴斯克打吡」，畢爾包主場惡鬥奧沙辛拿。畢爾包今季打起青春風暴，多名年輕球員上位，現時有力爭前4，佢哋主場出擊有保證，近5仗聯賽主場獲4勝1負，面對作客飄忽嘅奧沙辛拿，3分手到拿來，主W可作過關變倍器。（Now 632周二凌晨4時直播）

畢爾包今季由華爾維迪回巢執教，佢重用近年上升得最快嘅22歲「通天老倌」奧漢辛斯特，呢名畢爾包青訓產品可以踢進攻中場、防守中場甚至「影子前鋒」，上季作客奧沙辛拿，佢仲大演帽子戲法，成為首位西甲「00後」戴帽球員。

除咗奧漢辛斯特，畢爾包一前一後球員，尼高拉斯威廉斯及烏尼西蒙已經入選西班牙世界盃大軍，後者更踢4場正選，尼高拉斯威廉斯哥哥伊拿基威廉斯亦入選加納國家隊，所以今季畢爾包可以有咁好成績。

奧沙辛拿作客走樣

奧沙辛拿開季曾有一段驚喜表現，頭5場聯賽4勝1和，不過之後無以為繼，主要原因係球隊入球能力偏低，聯賽15戰只入16球，而且聯賽作客成績飄忽，近5場只得1勝2和2負，面對近5次主場贏4仗嘅畢爾包，難有作為，今場主W好路。

直播表

周二1:30am 意甲 維羅納 Vs 克雷莫納

Now 638

周二3:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 阿特蘭大

Now 638

周二4:00am 西甲 畢爾包 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周二4:00am 英足盃 牛津聯 Vs 阿仙奴

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