10大紀錄易主在即　2023見證神級新時代

江山代有才人出，過往由球壇名宿、超級勁旅寫下嘅「神級紀錄」，隨住後人嘅努力，嚟到2023年就有10項紀錄都有機會被打破，球迷們有望一齊見證呢個「神級新時代」。

祖亞昆挑戰西甲出勤王

貝迪斯前鋒祖亞昆，距離巴塞隆拿名宿蘇比沙列特嘅西甲出場紀錄622場僅差16場。今季貝迪斯仲有22場聯賽，祖亞昆喺數字上可以喺今季完成壯舉，但41歲嘅祖亞昆今季只為貝迪斯上陣過6場，1次正選5次後備，佢嘅合約季尾就結束，不過由貝迪斯青年軍開始踢起，相信只要祖亞昆唔話退休，貝迪斯都會同佢續約。

除咗貝迪斯，祖亞昆曾經效力華倫西亞同馬拉加另外兩支西甲球隊，於2004/05年及舊年助貝迪斯奪得西班牙盃，2007/08年效力華倫西亞時亦贏得呢個本土錦標。

巴塞女足超班差3場達成50連勝

巴塞隆拿女足有望成為歷史上第一隊獲西甲50連勝嘅球隊。自從2021年6月21日以3比4不敵馬體會女足以來，巴塞女足喺近18個月已經取得聯賽47連勝，期間射入233球，僅失19球。

伊巴力爭「最老入球者」

如果今季41歲嘅伊巴謙莫域能夠為AC米蘭喺意甲入球，呢名瑞典戰神就會超越哥斯達古達，成為意甲歷史上年紀最大士哥拿。同時，如果45歲嘅保方，能夠助帕爾馬升上意甲，並且喺下季繼續為球隊效力，他就會超越巴路達，成為意甲歷史上最年長球員。

C朗追逐國家隊上陣200場

C朗同科威特球員艾穆華，同樣代表國家隊196次，同時保持緊呢個世界紀錄，C朗射入118球，後者射入56球。C朗上年為葡萄牙上陣12次，艾穆華則代表科威特8次。兩人都將會喺2023年度過38歲生日，究竟有無機會喺今年衝破200場大關？C朗去到次級聯賽，而且喺國家隊作用大減，未知新葡萄牙國家隊領隊，仲會唔會召佢入大軍。

單季34球夏蘭特叫定胡

呢個相信好多人認為都會破到嘅紀錄，高爾喺1993/94球季，以及舒利亞喺1994/95球季，單季射入34球，值得留意嘅係，當年係22隊踢42輪。今季加盟曼城嘅射手艾寧夏蘭特，16場英超上陣已經射入21球，佢仲有21場畀佢搵14球破紀錄，相信指日可待。

美斯破天荒7奪世足先生

相信都係最眾望所歸嘅紀錄，美斯係2009至2012、2015年及2019年，6度獲得世界足球先生榮譽，如果今年佢再奪殊榮，將會破紀錄第7次獲獎。巴西嘅女球王瑪達同樣6度獲得世界足球小姐，暫時同美斯平分呢個紀錄。由於上年世界足球先生唔計世界盃成績，今年美斯大熱勝出，相信都無乜異議。

PSG劍指逾96分封王

巴黎聖日耳門喺法甲2015/16賽季取得96分，創造聯賽紀錄。PSG新年第1場爆大冷，作客1比3不敵朗斯，但仍然取得以17戰14勝2和1負44分排榜首，聯賽剩番21場，佢哋贏晒就有機會攞107分，打破舊紀錄。

盧多格德斯衝擊12連霸

如果盧多格德斯贏得今季保加利亞聯賽冠軍，佢哋將成為歷史上第7支連續12次獲得聯賽冠軍嘅球隊。盧多格德斯2011年首次升入保加利亞超級聯賽，隨後連續11次贏得聯賽冠軍，現時佢哋落後榜首索菲亞中央陸軍1分。

之前6支連續贏得超過12次聯賽冠軍嘅球隊分別係約旦的Al-Faysali（1959至74年共13次）、白俄羅斯嘅巴迪（2006至18年期共13次）、挪超洛辛堡（1992至2004年共13次）、直布羅陀嘅林肯紅魔鬼（2003至16年共14次）、拉脫維亞球隊史干圖（1991至2004年期間共14次）及瓦努阿圖嘅Tafea（1994年至2009年共15次）。

森巴神童同「16歲比利」鬥快

已故球王比利係巴西最年輕入波球球員，佢喺對陣阿根廷嘅比賽中，以16歲8個月零14日入波。皇家馬德里12月簽入彭美拉斯16歲神童恩迪克，恩迪克上年成為彭美拉斯一隊成員，上陣7次入3球，助彭美拉斯奪得巴甲冠軍，如果恩迪克能夠入選巴西國家隊，並且喺4月4日之前為巴西入波，佢就會打破球王比利嘅紀錄。

加國足球女王入球200+在望

加拿大女足射手姬絲甸冼佳亞，只要喺今年內再射入10粒，就會成為首位射入200個國家隊入球嘅球員。姬絲甸冼佳亞由2000年開始，連續23年為加拿大國家隊上陣，319次出場射入190球。參與過5次女子世界盃（2003年、2007年、2011年、2015年及2019年）、4次奧運（2008年、2012年、2016年及2021年），呢名39歲加拿大老大姐，於2021年帶領「楓葉國」稱霸奧運。

姬絲甸冼佳亞嘅190球紀錄，係男、女子足球員都係「世一」，而佢代表國家隊超過300次亦係一項紀錄，國際足協舊年1月，更頒發一個特別獎畀姬絲甸冼佳亞表揚佢嘅成就。