港甲　駿英九龍城又失分　遭中西區放甩　

香港甲組聯賽周日（8日）舉行多場第13周賽事，其中前列分子駿英九龍城，繼上輪意外不敵黃大仙後，今場作客北區運動場面對高力北區，亦只能打成平手，連續兩輪失分下，暫時落後榜首、本輪贏波而回的中西區5分。

上輪被打破今季不敗之身的駿英九龍城，主力羅敏聰今場需要停賽，加上部分球員受傷及因病缺陣，賽前已表明先以1分為目標，但球隊今場仍有陳文輝、鍾偉豪、談樂軒等前港超兵擔正，而近3場未嘗一勝的高力北區，主場出擊下則派出方俊業、蔡仲賢、廖億誠等經驗球員攻堅。

雙方半場互無記錄，易邊後北區率先打破僵局，49分鐘廖億誠禁區內推順勁射得手，不過11分鐘後九龍城成功追平，談樂軒接應角球頂後，北區後衞遲遲未能解圍，劉家銘近門抽入，最終兩隊踢成1比1完場。九龍城連續兩輪失分後，已被緊隨其後的沙田追至同分，僅憑較佳得失球差排在第2位。

至於上場大炒葵青8比0的中西區，今場則在跑馬地遊樂場面對永義地產，球隊憑大衞巴拉梅開二度，以2比0贏波，豪取9連勝下繼續穩坐榜首，兼領先次席九龍城5分。

【甲組第13周賽果】

中西區 2：0 永義地產

南華 2：2 東區

凱景 1 ：2 沙田

騰翱MG 1：3 公民

愉園 3：0 黃大仙

高力北區 1：1 駿英九龍城

葵青 1 : 4 佳聯元朗