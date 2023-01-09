對甲組仔見好就收　阿仙奴小勝格

英足盃第3圈賽事，英甲嘅牛津聯越級挑戰英超「1哥」阿仙奴，兩隊嘅排名同實力都有極明顯分野，不過阿仙奴心態、人腳上都有唔少隱憂，晉級過程未必會有想像中咁容易。「兵工廠」今場應該有力闖關，但預料入波唔會多，3.5球嘅入球細值得捧場。（無綫myTV Super周二凌晨4時直播）

阿仙奴今季表現大熟大勇，喺英超帶出5分排第1位，今季肯定會集中火力喺爭標任務上，季初英聯盃第1場已經出局，英足盃亦唔會花太多心機，尤其下場聯賽就要作客死敵熱刺，今仗作客牛津聯大輪換事在必行。最大問題係，阿仙奴後備力量不足，特別鋒線喺加比爾捷西斯缺陣下，或要用19歲嘅馬昆奴斯同青年軍擔大旗，火力大受削弱。

阿仙奴上季又係喺英足盃第3圈出局，作客當時英冠嘅諾定咸森林都輸0比1，睇番「兵工廠」近9仗英足盃賽事，總入球全部開3球或以下，踢英足盃嘅威勢同喺英超判若兩隊。

牛津聯實力不足必死守

主隊牛津聯喺英甲只排第15位，佢哋自知實力唔及對手，今仗會喺主場擺出鐵桶陣死守，大輪換嘅阿仙奴進攻質素有限，相信要花費大堆功夫先可以破門，再追3.5球細盤好路。