言語冒犯施丹　法國足總主席遭圍插

法國足總日前官宣迪甘斯續約，將繼續領軍到2026世盃，一直希望接手法國隊嘅施丹好夢落空，法國足總主席利格列卻口不擇言，言語上冒犯施丹，事件引起軒然大波，包括麥巴比及法國名宿群起攻之，最終利格列要向施丹道歉。

內訌係法國隊傳統，但今次矛頭指向足總主席，81歲嘅利格列衰多口，公布迪甘斯續約留任，佢接受傳媒訪問時，關於巴西國家隊邀請施丹執教，利格列竟然咁樣回應：「我唔在乎！佢可以佢任何地方，執教國家隊或球會，我同施丹冇聯絡，不過就算佢搵我，我都唔會聽佢電話！」

就因為呢番說話，激起法國球圈怒火，球壇中人及球迷都認為利格列言語冒犯施丹，紛紛發言圍插。基利安麥巴比表示：「施丹代表法國，唔可以對呢位傳奇咁唔尊重。」法國體育部長卡斯特拉表示：「佢嘅言論唔適合，這是可恥、缺乏尊重，讓我們感到冒犯，作為足總主席唔應該咁講嘢，佢應該向施丹道歉。」

仲有其他名人，例如列貝利、施斯、佐卡夫等名人都發聲，怒斥利格列唔尊重。法國傳媒報道，被圍插嘅利格列最終跪低，就自己言論向施丹道歉。