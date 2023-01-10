加里夫巴利突宣布掛靴　傳轉戰高球場

33歲嘅威爾斯球星加里夫巴利，周二(10日)凌晨突然喺社交網站宣布掛靴，即時結束17年嘅職業足球員生涯。花名「大聖爺」嘅加里夫巴利獲獎無數，包括為皇家馬德里5奪歐聯冠軍，亦係威爾斯史上上陣同入波最多球員。加里夫巴利喺卡塔爾世盃後曾表示會繼續比賽，依家突然轉軚話要「新冒險」，傳聞佢會考慮轉戰職業高爾夫球賽事。

上年6月簽約美職FC洛杉磯18個月嘅加里夫巴利，只係效力半年就宣布退休，卡塔爾世盃分組賽最後一輪對英格蘭(輸0比3)，成為佢足球生涯最後一仗。加里夫巴利喺社交網表示：「經過深思熟慮，我決定即時結束球員生涯，能夠實現參與我最愛運動嘅夢想，我覺得非常幸運，無論我下一個章節係點，呢17年嘅高度都係無法複製......」

喺修咸頓出道，效力過熱刺、皇家馬德里同FC洛杉磯，加里夫巴利喺皇馬9年歲月贏過16項錦標，2016年歐國盃更率領威爾斯歷史性殺入4強，可惜近年飽受傷患困擾，宣布掛靴後，加里夫巴利亦暗示會有新計劃：「我期待人生嘅另一階段，係時候作出轉變，進行新冒險嘅機會......」

眾所周知加里夫巴利係超級高爾夫球迷，球迷曾經製作「威爾斯、高爾夫球、皇馬(依次排列)」嘅經典旗幟，指高爾夫球喺「大聖爺」心目中地位比皇馬重要，有傳聞加里夫巴利今次掛靴，將會全身投入高球世界。早喺2021年歐國盃決賽周前，西班牙媒體已爆料話佢會喺決賽周後退休兼轉戰職業高球賽事，但之後決定踢埋卡塔爾世盃，依家足球最後目標已完成，係時候實現自己另一夢想。