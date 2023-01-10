爭逐世乒資格　港隊穩袋混雙女雙入場券

在多哈舉行的2023年世界乒乓球錦標賽亞洲區外圍賽正打得如火如荼，港隊已穩袋混雙及女雙入場券，稍後力爭單打資格。

港隊派出兩對組合爭逐混雙資格，何鈞傑與朱成竹在首輪以輕鬆以4比1擊敗約旦組合，繼而以4比0大勝印度的阿查達.阿古拿闖入8強，並穩獲世錦賽資格；而另一對組合林兆恒與吳詠琳則於16強不敵中國的林高遠及王曼昱，要進入第二二階段，其後以0比4不敵日本組合，未能直接取得世錦賽入場券，只能躋身第三階段爭排位。

至於女雙方面，香港「一姐」杜凱琹拍住朱成竹在首圈輪空，直闖16強再碰着新加坡的張菀玲及周靖褘，以4比0輕鬆獲勝，亦為港隊再添一張世錦賽入場券；而另一對女雙組合李凱敏／吳詠琳則以2比4不敵中國勁旅陳夢／王藝迪，16強止步。

港將稍後將爭逐男、女單打資格，杜凱琹、朱成竹及新星吳詠琳都順利躋身32強，只要多贏一仗則可獲得正賽資格，其中吳詠琳將挑戰中國的陳夢。男單方面，何鈞傑及林兆恒都順利在首圈闖關，惟吳栢男在腰傷困擾下負於日本的篠塚大登，未能晉級。

2023年世乒單項賽決賽周，將於5月20至28日在南非德班市舉行，這是2024年巴黎奧運前，乒乓項目的一次單項重要大賽，各隊都以最強陣容出戰，期望率先爭取參賽資格。