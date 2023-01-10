染怪病試用偏方飲尿！荷夫曼重掌新生

人生其中一個課題是「吃苦」，對美國高爾夫球手摩根荷夫曼（Morgan Hoffmann）來說，過去6年與病魔對抗的日子，是苦，也是一場覺悟。為治病，他潛居哥斯達黎加的森林，用偏方，包括曾飲用自己的尿液，嚼800粒提子度日。終於他在大自然中熬過了苦難，也甩掉了壞習慣，展開另一段新生之程。

荷夫曼擁有高大俊朗外形，早在大學高球界已鋒芒畢露，是奧克拉荷馬大學的星級代表。名牌Polo Ralph Lauren、信用卡MasterCard、 Breitling and Titleist也來贊助他。他亦取得飛機師執照，經常駕駛私人飛機到處比賽，享盡「搖滾巨星」生活。

人生就是充滿變數，禍端隨時找上門。荷夫曼突然染上怪病，胸肌大量流失，導致他揮桿的力量愈減愈弱，即使他做了一連串檢查，依然未能找出診斷這怪病的答案。直至2016年，醫生證實他患上了「面肩胛肱型肌營養不良症」，簡單說就是肌肉萎縮症的一種，而且當時未有醫治的方法，醫生說「盡力保持活動能力是唯一方案」。

「當時我心想，他的意思是甚麼？我的身體情況只會愈來愈差，沒有其他可能性了，我完蛋了。」於是他決定把心一橫，嘗試異於常規的方法。2018年，賀夫曼為了重新掌管自己的命運，展開一段為期3個月的原始新生活。他深入位於哥斯達黎加西面的的一個神奇國度，該處的人民是世界上最長壽及最健康的體魄，他嘗試服用「死藤水」，希望感悟出生命的真義，找到出路。

沉醉大自然洗禮注入新動能

沉醉於大自然洗禮的他，生活環境滿眼盡是蝴蝶及大象，為他的生命注入新的動能，他開始覺得怪病慢慢遠離自己，變成一個新的人，流失的肌肉及力量亦漸漸回復。即使有人認為他的治病方法近乎神化，也覺得他服用了迷幻般的東西，然而荷夫曼以另類角度看待：「我覺得這好像是從側門或後門進入了一個不同的維度，幫助自己重生。而我未至於完全確信某些事，我對很多疑問還在探索中。」

世界沒有絕對，荷夫曼卻相信自己那一套：「自從我展開了靈魂之旅，我的精神狀態以及身體情況確實改變了，當中的奧妙也很難用言語去表達，很難令人理解，更有人會覺得我瘋癲，但我確實能重回賽場，獲得新生。」