桌球大師賽不停爆　希堅斯轟142都要OUT

世界桌球大師賽在倫敦開戰，爆冷頻頻，三屆大師賽冠軍沙比遇上首獲參賽資格的伊朗名將華法爾遭被淘汰，一輪遊出局，蘇格蘭「巫師」希堅斯轟出一桿142都要留下遺憾，幸而7屆世界冠軍兼「一哥」奧蘇里雲，首圈頂得住向大師賽8冠王進發。

揭幕日衞冕冠軍澳洲的羅拔臣遇上英格蘭名將梅菲，以4比6不敵對手，首圈止步；隨後英格蘭的「小丑」沙比遇上補替中國趙心童的伊朗名將華法爾，竟以2比6落敗，無緣晉級，兩位奪標熱門雙雙出局。

另一位奪標熱門希堅斯面對英格蘭的利素禾斯基表現起伏，並略帶疲態，第三局雖然打出一Cue142度，但最終被對手以6比3擊敗，個人在此出戰29仗中，卻第14次在首仗落敗，然而他仍有機會挑戰這個比賽的一桿最高度數獎，或可個人獨享15000英鎊的最高度數獎金。

利素禾斯基躋身8強後，將與伊朗的華法爾碰頭，「能夠在這裡贏得首仗比賽，感覺很特別，而且今晚能夠遇上兼擊敗一位高手，更是尤如發夢一般；我很努力為這個比賽準備，亦希望可為粉絲帶來娛樂，而華法爾是我的好朋友，他亦很有機會躋身世界前16位，很期待與他比拼。」

至於奪標大熱的奧蘇里雲正爭取6年來首奪大師賽冠軍，他首圈面對比利時的比素打得積極，轟出兩Cue「破百」，在第5及第6局分別打出134及104度，以6比1擊敗對手，篤定8強，靜待威廉斯及基拔的勝方。