為國足上陣無期　高拉特欲放棄中國國籍

曾隨廣州隊3奪中超冠軍的中國歸化兵列卡度高拉特，2020年入籍中國，惟至未代表過國足披甲，這位回流巴西聯賽的31歲前鋒，近日在接受巴西媒體訪問時，就透露正着手處理轉籍手續，申請恢復巴西國籍。有內地媒體就質疑歸化政策成效，更有網民認為計劃已淪為笑話。

現時效力巴希亞的高拉特，上季帶領球隊取得升班資格，來季將隨隊征戰巴甲。近日與巴希亞完成續約之後，被當地記者問到轉籍進度，對此高拉特表示：「我要問問進展如何，但我對攞番巴西國籍感到樂觀，我嘅團隊已經處理緊有關事項。」去年年初重返巴西球壇的高拉特，要以外援身份在當地聯賽效力，據悉巴希亞去年年底已開始為高拉特處理轉籍手續，為引入新外援讓位。

過去曾被選為巴甲最佳球員的高拉特，一度受各大歐洲豪門關注，他最終選擇於2015年外流中超加盟廣州隊，並幫助球隊3度中超封王，兼於2015年贏得「亞冠盃」冠軍。近年國足推行歸化政策，2020年高拉特亦響應號召，選擇放棄原有巴西國籍成為中國公民，惟因為2019年曾短暫外借巴甲球隊彭美拉斯，未能達成國際足協（FIFA）對入籍兵必須於中國連續居住5年的要求，至今不具備為國足上陣的資格。

內地傳媒指出廣州隊當初協助高拉特入籍時，沒有充分了解FIFA條例，投入過億人民幣費用後最終事與願違，令這次事件成為一齣鬧劇。高拉特選擇恢復巴西國籍的消息，成為微博熱話，有網民認為多位國足歸化兵已經離開中國，質疑歸化政策或已淪為笑話。