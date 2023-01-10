英聯盃紅魔主場歎「查」

今晚英聯盃上演8強戰，曼聯主場迎戰英甲球隊查爾頓。兩隊實力相差甚遠，「紅魔鬼」晉級機會高唱入雲，不過佢哋3日後聯賽要火併曼城，今仗必定速戰速決，盡早鎖定勝局畀班主力休息，半場一於入多幾粒，不妨捧1.5球嘅半場大。（有線661及601台周三凌晨4時直播）

曼聯今季由坦哈格接手後，表現同成績都有改善，各項賽事豪取7連勝，拉舒福特着晒火，梗係想一嘗捧盃滋味，英聯盃可謂最佳時機，事關佢哋8強只係面對英甲兵查爾頓，加上主場出擊，晉級4強基本上問題不大。不過「紅魔鬼」3日後要喺主場硬撼同市死敵曼城，重要性不言而喻，今場必會先下手為強，盡快鎖定勝局，希望半場盡數對手，早啲換走班主力應付打吡戰。睇番佢哋近4仗半場總入球，有3次開2球或以上，今仗可照辦煮碗，主勝冇乜肉食，轉玩半場大好過。

查爾頓實力經驗輸一截

曾經喺英超打拚嘅查爾頓，目前喺英甲只係排中下游，陣中球員普遍極為年輕，首席射手利亞般得19歲，實力同經驗都有限，造訪奧脫福球場未踢先怯。睇番查爾頓今屆4仗英聯盃賽事，有3次係藉互射12碼晉級，包括上圈淘汰白禮頓，相當夠運，今晚面對重拾魔性嘅曼聯，好難再偷雞，預計半場隨時輸多幾粒。