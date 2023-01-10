奧蘇里雲就假波案發聲：不需重罰球手

英格蘭桌球名將奧蘇里雲日前，就趙心童及顏丙濤等10名球手涉及打假波的案件發聲，認為他們因生活拮据或賭癮嚴重，才從事不當行為，希望當局對相關球手從輕發落。

10位中國桌球手趙心童、梁文博、顏丙濤、魯寧、李行、趙劍波、白朗寧、常冰玉、陳子凡及張健康，早前因涉及打假波先後被世界桌球職業總會（WPBSA）停賽，引起外界嘩然。正當普遍對涉案球手口誅筆伐，「火箭」就對球手表示同情，甚至盼望當局以較寬鬆的方式對待他們：「我覺得佢哋係因為賭博上癮，或者生活艱難先被迫打假波。所以當局應該要向呢啲球手提供援助，而唔係重罰佢哋。」

「火箭」又以其他運動為例，覺得假波案不會對桌球運動造成傷害：「我相信足球，網球同高爾夫球都發生過假波案，但冇對呢啲運動帶來負面影響。」WPBSA主席費格遜上周透露，最快1至2星期會公布調查結果，屆時會決定10個涉案中國球手會否受到指控。

今次事件並非「火箭」首次就假波案發聲，早在李爾於2012年，因操縱球賽被處以停賽12年時，奧蘇里雲直言很多球手都會打假波，WPBSA當時就上述言論，向「火箭」處以罰款。