晉峰發展5人足球　盼同11人「分家」等球員自己揀

2016/17球季首奪「賽馬會5人足球甲組聯賽」冠軍的晉峰，一向視5人足球為其中一項重點項目，近年戰績亦相當不俗。但總教練何信賢不只着眼於目前成績，更期盼球會的11人及5人足球隊，能夠擁有各自班底，令球員可以按球技及個人喜好，專心向其中一方面發展，不需兼顧兩個項目。■圖、文：鄧文滔

晉峰有不少球員要同時出戰11人及5人賽事，包括黃偉國及播磨浩謙等。訪問當天，大部份港超兵都缺席今季首場5人足球聯賽，「何Sir」解釋部份超聯成員要集中11人比賽訓練，偶爾未能出席5人足球比賽，他慨嘆：「我希望將來可以發展到，11人同5人隊完全分開，例如依家擺個港超兵落嚟踢5人足球，球員都會怕受傷，驚影響踢港超。」

何信賢：踢法風格南轅北轍

「何Sir」進一步解釋，晉峰希望同時發展11人及5人足球，長遠希望兩支梯隊均能獨立成隊，目的在於球員可根據個人意願及技術，選擇集中在其中一個比賽模式訓練，因為11人及5人的比賽風格南轅北轍。回想晉峰於2020年升上港超初期，隊中部份較常出戰5人足球的球員，同時要摸索港超強度及打法，以致踢得較辛苦，因此「何Sir」想將11人及5人隊分開的看法，似乎不無道理，始終兩個項目所需的技巧及攻守意識截然不同，他笑言：「例如5人足球嘅守門員，成日要用腳救波，但如果踢11人比賽照樣咁做，會出事㗎，所以之前成日提醒林駿杰同羅澔陽，善用雙手擋波。」

喜見小將足球路上羽翼漸豐

在足球世界裏，教練與球員之間應如何保持關係，並無固定答案，「何Sir」就會把球員視為「親生仔」般教導，不會只顧責備他們，從而提升球員發揮：「如果球員踢得唔好，我會關心佢哋，睇吓問題喺邊度，一齊解決難題，唔係剩係將責任踢晒畀佢哋。」他續稱：「如果我個仔考試成績唔好，我都唔會不斷鬧佢，其實踢波一樣，就算有時要鬧球員，都要適得其所。」

「何Sir」一直投放不少心力發展5人足球，自然與不少球員有交集，更難得的是，現時晉峰5人足球隊中，部份球員與「何Sir」長期「拍住上」，眼看一眾小將在足球路上羽翼漸豐不斷成長，相信彼此的連結，早已不限於球場：「其實有啲球員離隊之後，都會返嚟睇球隊比賽，望住佢哋由10幾歲，都依家差唔多30歲，呢種感覺令我好開心。」

周睿弘為港出戰大開眼界

曾於去年代表香港，出戰男子5人足球「亞洲盃」外圍賽的隊中主力周睿弘，是其中一個備受「何Sir」稱讚的球員。雖然周睿弘同時要兼顧港超，但慶幸練習時間沒有衝突：「因為5人隊有啲隊友有正職，所以要夜晚練波，港超隊就日頭練波。」

談到早前參與5人足球「亞洲盃」外圍賽的經歷，「睿弘」指日本隊的質素令他歎為觀止：「日本傳波快而準，所以佢哋控得好舒服，意識同用波好過我哋好多，加上香港5人足球聯賽只屬業餘性質，目前同人哋係有差距。」