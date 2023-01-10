港超聯　地標戰獲日媒關注　神田夢實曾考慮掛靴

標準流浪日本新兵神田夢實，於周日（8日）「菁英盃」賽事，兩度靠罰球射破對手大門，幫助流浪擊敗強敵傑志，這位東瀛兵在「地標戰」的出色表現，更受到日本媒體關注。神田夢實近日接受日媒訪問時，分享到來港效力的原因，更透露早前與舊東家YSCC橫濱完約之後，曾一度考慮掛靴結束職業生涯。

作為日本青年軍常客的神田夢實，出身於北海道札幌岡薩多青年軍，2013年日乙開咧戰，首次升上1隊的神田夢實，更獲得職業生涯首次擔正機會，當時這位球壇新人，被寄予厚望。可惜其後神田夢實未能在1隊站穩陣腳，2020年更一度要轉戰低組別聯賽。1年後，神田夢實在日丙獲得重生，逐漸成為YSCC橫濱主力，但傷病和球隊教練團更迭，令他上陣時間減銳減，神田夢實透露與YSCC橫濱完約後，自己一度萌生退意：「完約之後，我已經諗緊掛靴。過去一季我已經盡全力表現自己，嗰刻退役，我覺得唔會有遺憾。」

神田夢實透露在作出最終決定之前，曾諮詢過不少過往青年軍時期教練的意見，自己內心也有過不少掙扎：「除咗踢波之外，我冇任何其他技能，為咗未來着想，我對自己講我需要好好去把握作為球員嘅機會，無論係去外流、去學英文，或者去學任何其他嘢。另一方面，我覺得自己作為球員，仲有進步嘅空間。」

透過經理人推薦，加上前隊友歐陽耀冲的推動下，神田夢實最終接受標準流浪的邀請，來港延續職業生涯。神田夢實續指重返日職屬自己的夢想，為此自己絕不放棄，但現階段他表示選擇接受現實：「我希望保持正面嘅態度，去迎接新挑戰。」