鄧謝配新年響勝鼓　伍家朗李卓耀一輪遊

馬來西亞羽毛球公開賽周二（10日）揭幕。香港混雙組合鄧俊文／謝影雪以2：1力挫蘇格蘭組合，晉級16強，為新年敲響勝鼓。伍家朗和李卓耀則「反勝為敗」，遭遇一輪遊。

鄧俊文／謝影雪上一場國際賽已是去年9月的日本公開賽，之後謝影雪不幸右肩甩骹，退出丹麥和法國公開賽，提早收咧。兩人闊別四個月重返賽場，被列為5號種子，首輪與世界排名21的Adam Hall / Julie Macpherson鬥足50分鐘，以2：1（21：18、19：21、21：19）險勝，晉級16強，將會迎戰印尼的Dejan Ferdinansyah／Gloria Emanuelle Widjaja。

男單好手伍家朗和李卓耀出師不利。世界排名15的伍家朗面對印尼名將金汀，以21：17先下一城，可惜之後連輸兩局18：21、12：21，局數1：2遭一輪遊。世界排名14的李卓耀同樣「反勝為敗」，他繼法國公開賽後再對日本球手常山幹太，狀態大起大落，首局大勝21：3，但次局慘敗5：21。決勝局兩人鬥到刁時，李卓耀憾負21：23，未能晉級。

女雙方面，楊雅婷 / 楊霈霖以0：2（19：21、14：21）不敵印度的Treesa Jolly／Pullela Gayatri Gopichand，止步首輪。