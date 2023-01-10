胡兆康睽違3年再戰國際賽：似亞運咁緊張

「第26屆亞洲保齡球錦標賽」周二（10日）於南華體育會保齡球場館展開，首日賽事上演男女子單打賽，胡兆康時隔3年再踏足國際賽場，總成績排第17名，明日將與麥卓賢合作出戰雙打項目。

今次為香港第6次主辦亞錦賽，港隊派出6男1女出賽，包括：男子隊的胡兆康、麥卓賢、曾德軒、黃鈞源、郭穎揚、雷前鴻及女子隊的陳淑嫻。黃鈞源於男單賽打出1481分，總成績排第13，為香港男子隊表現最佳球手，緊隨其後為第14名的郭穎揚（1479分）。至於2017年世錦賽銅牌得主陳淑嫻則在女單賽得第29名，無緣獎牌。

38歲的胡兆康去年11月染疫錯過澳洲昆士蘭世界盃，時隔3年再戰國際賽的他是日未能發揮最佳水準，首局打出6次全中得233分，排男子2組第21位。麥卓賢開局亦不理想，僅得211分排男子2組第35名。兩人其後急起直追， 最終分別以總成績1469分及1414分，位列男單第17名33名。南韓隊的金東炫以總分1605分、平均分267.5分勇奪男單冠軍，至於上屆亞錦賽全場總冠軍馬來西亞隊則佔第2至5名。

胡兆康對賽果感失望，直言表現未如理想：「比賽初段很緊張，頭幾局未在狀態，需要一點時間調整動作，因為上午的球員分數很高，我們每次打不到全中都有壓力，有種『捱打』的感覺。」久未踏賽場的胡兆康表示，是日緊張程度有如2018年亞運，期望盡快適應比賽節奏，未來幾日會有更佳表現：「今日太拘謹，希望自己能豁出去打，更享受比賽。」

至於上屆團體賽金牌成員之一的麥卓賢亦對自己表現不滿意：「自己狀態比早前的澳洲世界盃差一點，每局都要花幾球適應賽道，令分數不夠高。」胡兆康和麥卓賢明日將組隊出戰男子雙人賽，香港另有兩對組合曾德軒／郭穎揚及雷前鴻／黃鈞源同日登場。