馬天尼斯上任葡萄牙主帥：我要見C朗！

葡萄牙足總周一(9日)官宣，聘任馬天尼斯擔任葡萄牙國家隊領隊，為期4年，將領軍出戰2024歐國盃及2026世盃，而佢上任第一件事，就係要同C朗見面，果然識撈！

西班牙籍嘅馬天尼斯，係葡萄牙歷來第3任外籍領隊，之前2任外籍主帥巴西哥利亞領軍獲得1966年世盃季軍，巴西史高拉利則帶領葡萄牙打入2004歐國盃決賽，最後獲得亞軍，上2任外籍領隊雖然未能捧盃，但都有一定成績。

49歲嘅馬天尼斯2016年開始執教比利時，在2018世盃獲得季軍，亦帶隊一度升上世界排名第1，卡塔爾世盃分組賽出局後離任，1個月後就成為葡萄牙主帥，接替費蘭度山度士。葡萄牙足總主席高美斯強調，馬天尼斯係國家隊唯一接觸過嘅領隊人選，近期傳聞搵過摩連奴同施丹均並非事實。

傳媒最有興趣想知，就係馬天尼斯點同C朗合作，呢位西班牙教練表示：「我會同佢（C朗）見面，足球係要睇場上表現，唔係辦公室內決定，卡塔爾世盃26人名單將係點兵嘅基礎，C朗效力國家隊19年，配得上尊重，我要同佢傾傾。」

馬天尼斯首場比賽會喺今年3月，對手係列支敦士登，緊接第2場對盧森堡，到時係畀馬天尼斯同C朗刷數據嘅好機會。